'10. günkü testler negatifse 11. gün sahada olacaksın'

Türkiye Futbol Federasyonu, semptomsuz kişilerin 10. günkü testlerinin negatif olması halinde 11. gün sahalara dönebileceğini açıkladı. 10. günkü testi pozitif olursa oyuncu peş peşe 2 negatif sonuç halinde sahaya dönebilecek.

14 Aralık 2020 Pazartesi - 15:08 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 15:10
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İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
 
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."
 

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Etiketler: tff korona
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