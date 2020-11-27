Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, spor cu, yönetici ve destekçi olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un anısını ve spor alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla, Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez sahibini buldu.

2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya Kupası'nda yaptığı hareketle "The Colak" hareketini dünya cimnastik literatürüne yazdıran, Tokyo 'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Mustafa Koç'un savunucusu olduğu değerlerin ışığında, daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insan olduğunu aktardı.

Caroline N. Koç, küresel salgın nedeniyle törenin bu yıl dijital ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi son bir yıldır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi 'küresel salgın'. Eskiden yalnızca bir film senaryosu olabileceğini düşündüğümüz gelişmelere tanık oluyoruz. Bu kritik süreçte hepimiz, hayatımızı ve sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla neredeyse tüm yaşantımızı ve alışkanlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemde herkesin biraz daha iç sesini dinlediği ve önceliklerini tekrar belirlediği kanaatindeyim.Bunun da bir sonucu olarak artık hepimizin, daha iyi bir dünya için çok daha fazla çaba sarf edeceğini ve bunu mümkün kılacak değerleri hayatının merkezine alacağını düşünüyorum. Tıpkı Mustafa gibi... Mustafa, bugün, sadece başarılı bir iş insanı olarak değil, ne mutlu ki 'iyi bir insan' olarak hatırlanıyor."

"Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'Olimpik değerlere katkı' olarak belirledik"

Caroline N. Koç, Mustafa Koç'un bir spor ödülü hayal ederken amacının, 'dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play' gibi, her zaman savunucusu olduğu insani değerlerin, toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmek olduğunu bildirdi.

Mustafa Koç'un, başarılı sporcuların sahada olduğu kadar günlük hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil edeceklerine inandığını aktaran Caroline N. Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tam da bu nedenle 'Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'Olimpik değerlere katkı' olarak belirledik. Dördüncü kez yine sportif başarısı, sportmenliği ve etik değerleriyle önemli bir rol modeli ödüllendirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zorlu değerlendirme sürecimiz bizi azmi, çalışkanlığı ve disiplini sayesinde dünya çapında sportif başarılara imza atan, kişiliği ile ise mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan bir isme ulaştırdı. 2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün kazanan isim Milli sporcumuz İbrahim Çolak oldu.

Daha çok gencimizin sporu ve Olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak benimsemesi Mustafa'nın spor vizyonunu yaşatacak en önemli çıktı olacaktır. Unutmayalım ki, arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil, kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif alandaki atılımlarla elde edilebilir."

"Thomas Bach, daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç olarak kullanıyor"

Caroline N. Koç, bu yılın özel konuşmacısı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'e de teşekkür etti.

Thomas Bach'ın daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç olarak kullandığı ve Olimpik değerlerin gelişimi ve yayılımı için büyük katkılar sağladığını belirten Caroline N. Koç, "Bach, altın madalyalı Olimpik bir sporcu, doktora sahibi bir hukukçu, başarılı bir iş insanı, iyi ve tutkulu bir spor yöneticisi. Kendisinin ödül töreninde bizlerle olmasını çok anlamlı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener, "Mustafa Koç Spor Ödülü'nde bu yıl Thomas Bach'ın yer alması, bu ödülün Olimpik değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük etme hedefini sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da gerçekleştirdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'den dünyaya umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor"

IOC Başkanı Thomas Bach, küresel salgın nedeniyle herkesin büyük bir belirsizlik içinde yaşadığını belirterek, bu zor zamanlarda ortak değerler olan olimpik değerlere, mükemmelliğe, saygıya, dostluğa ve dayanışmaya fazlasıyla ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Bach, tam da bu nedenle Koç Holding'e ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne bu ödül sayesinde dikkatleri sporun gücüne yönelttikleri için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bu ödül Mustafa Koç'un vizyonunu ve spora olan tutkusunu en güzel şekilde anmaktadır. Bu yılki ödülün tüm adaylarını kutluyorum. Hepiniz, spor tutkunuzla, sportif başarılarınızla ama en çok da duruşunuzla Olimpik değerlere örnek oldunuz. Böylece Olimpik değerlerin topluma yayılmasına katkıda bulundunuz. Sadece sporun verebileceği keyifle insanlara ilham oluyorsunuz.

Spor kazanmaktan ya da rekor kırmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Mükemmellik, dostluk, saygı ve dayanışma gibi Olimpik değerler sayesinde tüm dünyayı birleştirir. Sporun bu birleştirici gücü, günümüz dünyasında, iyiliklerin arkasındaki güçtür. Bu nedenlerle, Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'den dünyaya umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor."

"Herkesin kendi zirvesi vardır, kıyaslama yapmayın ve kendinizi geliştirin"

Amcası eski cimnastik sporcusu Erkan Çolak'ın yönlendirmesi sonucu Şavkar Cimnastik Kulübü ile henüz okul hayatı başlamadan önce cimnastikle tanıştığını söyleyen İbrahim Çolak, cimnastik kariyerindeki en önemli takım arkadaşlarının ailesi olduğunu bildirdi.

Çolak, ailesinin verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir sorun olursa ben üstesinden gelemezsem onlarla beraber bunu çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de hayata karşı pozitif davranmaya çalışıyorum. 2011 yılında Trabzon 'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde uluslararası alandaki ilk ve en büyük madalyamı kazandım.Bu madalya hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Bu başarıdan sonra antrenörüm ailem ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra tüm ailem benim daha da başarılı olmam için seferber oldu."

İbrahim Çolak, dünya cimnastik literatürüne giren "The Colak" isimli hareketinin öyküsünü ise şu şekilde açıkladı:

"2017 yılında Avustralya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda halka branşında bu hareketi denemeye karar verdik. Orada gerçek anlamda ismimi tarihe yazdırmak benim için çok gurur verici oldu. Ardından 2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğum geldi. Koca salonda o kadar büyük bir sessizlik vardı ki, ben halka seslerini ve aradaki nefes verişlerimi duyuyordum.

Dünya şampiyonu olduğum açıklandığı anda, içimde tuttuğum mutluluğu dışarı vurdum. Sporcu kardeşlerime şunları söyleyebilirim. Herkesin kendi zirvesi vardır. Başkalarına göre kıyaslama yapmamak gerekiyor, zaten sen kendini geliştirirsen sonunda madalya almamışsan bile bu seni mutlu edebilir. Ben yaptım dersin."

İbrahim Çolak, kazandığı ödül için Koç Topluluğu'na, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüri üyelerine, seçici kurula ve arkasında bıraktığı iyilikler ve sporculara esin kaynağı olmaya devam eden spor tutkusu için Mustafa Koç'a teşekkür etti.

Çolak, "Bir dünya şampiyonu ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibi olarak sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum. Sizlere mükemmellik, dostluk ve saygı gibi Olimpik değerlerin yaygınlaşması için hayatım boyunca çalışmaya devam edeceğimin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.

Tören online gerçekleştirildi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, bu yıl pandemi şartları nedeniyle Koç Holding'in Youtube kanalında gerçekleştirilen törende 25 yaşındaki milli sporcu İbrahim Çolak'a toplam 250 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra, Koç logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödül takdim edildi.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener'den oluştu.