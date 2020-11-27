"2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün sahibi, milli sporcu İbrahim Çolak oldu

Milli sporcu İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.

AA 27 Kasım 2020 Cuma - 11:25
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Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, sporcu, yönetici ve destekçi  olarak spora büyük katkılarda bulunmuş Mustafa V. Koç'un anısını ve spor  alanındaki vizyonunu yaşatmak amacıyla, Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat  Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen "Mustafa V. Koç Spor Ödülü" dördüncü kez  sahibini buldu.
 
2019 Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak  bu alanda Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan, 2017 yılında Avustralya Dünya  Kupası'nda yaptığı hareketle "The Colak" hareketini dünya cimnastik literatürüne  yazdıran, Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil  edecek olan milli sporcumuz İbrahim Çolak, sporla ilgili pek çok kişi ve kurumdan  gelen aday önerileri arasından, seçici kurul ve jüri değerlendirmesi sonucunda  "2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü"ne layık görüldü.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve  Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç, Mustafa Koç'un savunucusu  olduğu değerlerin ışığında, daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek  motivasyonuyla pek çok sosyal girişimi sahiplenmiş bir insan olduğunu aktardı.
 
Caroline N. Koç, küresel salgın nedeniyle törenin bu yıl dijital  ortamda gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Bildiğiniz gibi son bir yıldır tüm dünyanın en önemli gündem maddesi  'küresel salgın'. Eskiden yalnızca bir film senaryosu olabileceğini düşündüğümüz  gelişmelere tanık oluyoruz. Bu kritik süreçte hepimiz, hayatımızı ve  sevdiklerimizi kaybetme korkusuyla neredeyse tüm yaşantımızı ve  alışkanlıklarımızı gözden geçirdik. Bu dönemde herkesin biraz daha iç sesini  dinlediği ve önceliklerini tekrar belirlediği kanaatindeyim.Bunun da bir sonucu  olarak artık hepimizin, daha iyi bir dünya için çok daha fazla çaba sarf  edeceğini ve bunu mümkün kılacak değerleri hayatının merkezine alacağını  düşünüyorum. Tıpkı Mustafa gibi... Mustafa, bugün, sadece başarılı bir iş insanı  olarak değil, ne mutlu ki 'iyi bir insan' olarak hatırlanıyor."
 
 
"Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını, 'Olimpik değerlere  katkı' olarak belirledik"
Caroline N. Koç, Mustafa Koç'un bir spor ödülü hayal ederken amacının,  'dostluk, dayanışma, mükemmeliyet, fair play' gibi, her zaman savunucusu olduğu  insani değerlerin, toplumda spor yoluyla yaygınlaşmasına öncülük etmek olduğunu  bildirdi.
 
Mustafa Koç'un, başarılı sporcuların sahada olduğu kadar günlük  hayatta da bu değerleri yaşatarak, topluma örnek teşkil edeceklerine inandığını  aktaran Caroline N. Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tam da bu nedenle 'Mustafa Koç Spor Ödülü'nün kalıcı temasını,  'Olimpik değerlere katkı' olarak belirledik. Dördüncü kez yine sportif başarısı,  sportmenliği ve etik değerleriyle önemli bir rol modeli ödüllendirecek olmanın  mutluluğunu yaşıyorum. Zorlu değerlendirme sürecimiz bizi azmi, çalışkanlığı ve  disiplini sayesinde dünya çapında sportif başarılara imza atan, kişiliği ile ise  mükemmeliyet, saygı ve dostluk değerlerini yansıtan bir isme ulaştırdı. 2020  Mustafa V. Koç Spor Ödülü"nün kazanan isim Milli sporcumuz İbrahim Çolak oldu.
 
Daha çok gencimizin sporu ve Olimpik değerleri bir yaşam tarzı olarak  benimsemesi Mustafa'nın spor vizyonunu yaşatacak en önemli çıktı olacaktır.  Unutmayalım ki, arzuladığımız refah ve kalkınma sadece ekonomik büyüklükle değil,  kültürel zenginlikle, sanat sevgisiyle, eğitim kalitesiyle ve elbette sportif  alandaki atılımlarla elde edilebilir."
 
"Thomas Bach, daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç  olarak kullanıyor"
Caroline N. Koç, bu yılın özel konuşmacısı olan Uluslararası Olimpiyat  Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach'e de teşekkür etti.
 
Thomas Bach'ın daha barışçıl bir dünya için sporu etkin bir araç  olarak kullandığı ve Olimpik değerlerin gelişimi ve yayılımı için büyük katkılar  sağladığını belirten Caroline N. Koç, "Bach, altın madalyalı Olimpik bir sporcu,  doktora sahibi bir hukukçu, başarılı bir iş insanı, iyi ve tutkulu bir spor  yöneticisi. Kendisinin ödül töreninde bizlerle olmasını çok anlamlı buluyorum."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve IOC Üyesi Prof. Dr.  Uğur Erdener, "Mustafa Koç Spor Ödülü'nde bu yıl Thomas Bach'ın yer alması, bu  ödülün Olimpik değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük etme  hedefini sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da gerçekleştirdiğini  gösteriyor." ifadelerini kullandı.
 
 
"Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'den dünyaya umut ve iyimserlik  dolu güçlü bir mesaj yolluyor"
IOC Başkanı Thomas Bach,  küresel salgın nedeniyle herkesin büyük bir  belirsizlik içinde yaşadığını belirterek, bu zor zamanlarda ortak değerler olan  olimpik değerlere, mükemmelliğe, saygıya, dostluğa ve dayanışmaya fazlasıyla  ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.
 
Bach, tam da bu nedenle Koç Holding'e ve Türkiye Milli Olimpiyat  Komitesi'ne bu ödül sayesinde dikkatleri sporun gücüne yönelttikleri için  teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bu ödül Mustafa Koç'un vizyonunu ve spora olan tutkusunu en güzel  şekilde anmaktadır. Bu yılki ödülün tüm adaylarını kutluyorum. Hepiniz, spor  tutkunuzla, sportif başarılarınızla ama en çok da duruşunuzla Olimpik değerlere  örnek oldunuz. Böylece Olimpik değerlerin topluma yayılmasına katkıda bulundunuz.  Sadece sporun verebileceği keyifle insanlara ilham oluyorsunuz.
 
Spor kazanmaktan ya da rekor kırmaktan çok daha fazlasını ifade eder.  Mükemmellik, dostluk, saygı ve dayanışma gibi Olimpik değerler sayesinde tüm  dünyayı birleştirir. Sporun bu birleştirici gücü, günümüz dünyasında, iyiliklerin  arkasındaki güçtür. Bu nedenlerle, Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Türkiye'den dünyaya  umut ve iyimserlik dolu güçlü bir mesaj yolluyor."
 
"Herkesin kendi zirvesi vardır, kıyaslama yapmayın ve kendinizi  geliştirin"
Amcası eski cimnastik sporcusu Erkan Çolak'ın yönlendirmesi sonucu  Şavkar Cimnastik Kulübü ile henüz okul hayatı başlamadan önce cimnastikle  tanıştığını söyleyen İbrahim Çolak, cimnastik kariyerindeki en önemli takım  arkadaşlarının ailesi olduğunu bildirdi.
 
Çolak, ailesinin verdiği desteğin önemli olduğunu belirterek, şunları  kaydetti:
"Bir sorun olursa ben üstesinden gelemezsem onlarla beraber bunu  çözebiliriz diye düşünüyorum. Bu yüzden de hayata karşı pozitif davranmaya  çalışıyorum. 2011 yılında Trabzon'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz  Festivali'nde uluslararası alandaki ilk ve en büyük madalyamı kazandım.Bu madalya  hayatımdaki dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Bu başarıdan sonra antrenörüm  ailem ile bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden sonra tüm ailem benim daha da başarılı  olmam için seferber oldu."
 
İbrahim Çolak, dünya cimnastik literatürüne giren "The Colak" isimli  hareketinin öyküsünü ise şu şekilde açıkladı:
"2017 yılında Avustralya'da gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda halka  branşında bu hareketi denemeye karar verdik. Orada gerçek anlamda ismimi tarihe  yazdırmak benim için çok gurur verici oldu. Ardından 2019 Dünya Artistik  Cimnastik Şampiyonası'nda dünya şampiyonluğum geldi. Koca salonda o kadar büyük  bir sessizlik vardı ki, ben halka seslerini ve aradaki nefes verişlerimi  duyuyordum.
 
Dünya şampiyonu olduğum açıklandığı anda, içimde tuttuğum mutluluğu  dışarı vurdum. Sporcu kardeşlerime şunları söyleyebilirim. Herkesin kendi zirvesi  vardır. Başkalarına göre kıyaslama yapmamak gerekiyor, zaten sen kendini  geliştirirsen sonunda madalya almamışsan bile bu seni mutlu edebilir. Ben yaptım  dersin."
 
İbrahim Çolak, kazandığı ödül için Koç Topluluğu'na, Türkiye Milli  Olimpiyat Komitesi'ne, jüri üyelerine, seçici kurula ve arkasında bıraktığı  iyilikler ve sporculara esin kaynağı olmaya devam eden spor tutkusu için Mustafa  Koç'a teşekkür etti.
 
Çolak, "Bir dünya şampiyonu ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü sahibi olarak  sorumluluğumun daha da arttığını biliyorum. Sizlere mükemmellik, dostluk ve saygı  gibi Olimpik değerlerin yaygınlaşması için hayatım boyunca çalışmaya devam  edeceğimin sözünü veriyorum." ifadelerini kullandı.
 
Tören online gerçekleştirildi
Açıklamada yer alan bilgiye göre, bu yıl pandemi şartları nedeniyle  Koç Holding'in Youtube kanalında gerçekleştirilen törende 25 yaşındaki milli  sporcu İbrahim Çolak'a toplam 250 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra, Koç  logosunun da mimarı olan dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayeff'in tasarladığı  ödül takdim edildi.
 
Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jürisi, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi,  Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç,  Koç Holding Yönetim  Kurulu Başkanı Ömer M. Koç ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve  Uluslararası Olimpiyat Komitesi Üyesi Prof. Dr. Uğur Erdener'den oluştu.
 

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Etiketler: 2020 Mustafa V. Koç Spor Ödülü spor ödülü İbrahim Çolak
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