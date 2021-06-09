İşte A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları;

"4 PUAN BİLE YETEBİLİR"

"FIFA sıralamasına bakarsanız gruptaki tüm rakiplerimiz bizden iyi durumda görünüyor. Sıralamada yukarı tırmanmak için çabalıyoruz. İtalya tabii ki diğer rakiplerimizden biraz daha güçlü. İtalya'ya karşı alacağımız beraberlik veya galibiyet kafaları karıştırabilir, umarım öyle olur. Tüm maçlar zor. 5-6 puan büyük avantaj olur, belki 4 puan bile yeterli olabilir"

"ATEŞLİ TAKIM İMAJI VERMELİYİZ"



"Zor olacağının farkındayım. Eğer eleneceksek de iyi performans ve iyi futbolla bunu yapacağız. Ben sahada iyi oyun görmek istiyorum. Biz bir aileyiz, bu duygumuzu tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Ülkemizin futbolunu tanıtmak, ateşli, cesur, inançlı bir takım imajı vermek istiyoruz. Grubu geçersek hedefimize ulaşacağız, sonrası bizim için ekstra olacak"

"BEKLENTİLERİN FARKINDAYIZ"



"Avrupa Şampiyonası'na katılmak bizim için elbete başarı ama yolumuz burada bitmiyor. Bir yol izliyoruz ama acelemiz yok. Sabırlıyız. Milletimizin dualarıyla emeklerimizle başarılı olmayı çok istiyoruz. Ülkemiz bu beklentilerin farkına varmamızı sağlıyor ve biz de karşılığını vermek istiyoruz."

"EYLÜL MAÇLARI ÇOK ÖNEMLİ"



"Dünya Kupası Elemeleri'nde 10 maçın 3'ünü oynadık henüz. İki rakibimiz çok güçlüydü ve 7 puanla lideriz. Moral ve güven anlamında ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim. Zayıf görünen rakibe karşı puan kaybetmek bizi şoke etti ama bu da futbolun bir parçası. Orada Eylül maçları çok önemli olacak. Bize önemli avantaj verebilecek 3 maçımız var."

"ÇOK İYİ 5-10 YIL VAR"

