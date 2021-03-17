'Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmaz'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF'ye tepki göstererek "Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmaz" ifadelerini kullandı.

17 Mart 2021 Çarşamba - 12:24
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmayacağını belirterek TFF'ye tepkisini gösterdi.
 
Ahmet Ağaoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
"Ülkemiz futbolunun hak ettiği konuma gelebilmesi ve marka değerinin artırılması ancak bağımsız ve tarafsız bir spor yargısının oluşturulması, kurul üyelerinin atanmasında keyfi uygulamalardan kaçınılması ile mümkündür. Bu ve benzeri etkenlerden dolayı sağlanamayan adalet artık ülke futbolumuzun bir numaralı sorunu haline gelmiştir.
 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 yılı başında verdiği kararla; ülkemizdeki futbola dair uyuşmazlıkların çözümündeki sistematik problemleri ortaya çıkartmıştır. Söz konusu kararda Tahkim Kurulu'nun, TFF Yönetim Kurulu'ndan bağımsız olmasını sağlamak başta olmak üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasını istemiştir.
 
Bununla birlikte yaklaşık 6 ay önce TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu'na yaptığımız başvuru neticesinde Ombudsmanlık müessesesi TFF kurullarının bağımsız olmadığını, kurul kararlarının gerekçeli olmadığını, bu anlamda "kanunlara uygunluk", "şeffaflık", "hesap verilebilirlik", "kararların gerekçeli olması" ilkelerine uygun davranmadığını vurgulamış, buna dair düzenlemelerin ise ivedilikle yapılması gerektiğine dair bir tavsiye kararı yayınlamıştır.
 
Adaletin olmadığı yerde adil rekabet şartları oluşmaz. Bizler; Türk futbolunda adaletin ve sonrasında "Fair Play" – "Adil Oyun" kavramının yerleşebilmesi için TFF bünyesindeki kurulların bağımsız, tarafsız ve şeffaf olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda ülke futboluna faydalı olduğu bilinci ve inancıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlamak adına Kulüpler Birliği'nin de desteğini alarak FIFA'ya tarihi bir başvuru gerçekleştirdik. İnşallah yakın bir zamanda FIFA'nın, kendi kriterlerine uygun adımların atılması amacıyla gerekli müdahaleyi yapacağına inanıyoruz.
 
Elbette bu başvuru sadece Trabzonspor veya diğer kulüplerin değil, futbolun tüm paydaşları ve futbolumuzun marka değerini artırmaya yöneliktir. Ülke futbolumuzun geleceği adına da bir mihenk taşıdır. Bunun öncüsü olsak bile, bu standardı tüm kulüplerimiz ve futbol ailesi ile birlikte sağlamak zorundayız. Ülkemiz için, en sevdiğimiz oyun olan futbolumuz için hep birlikte mücadele edeceğiz ve hep birlikte başaracağız!"

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Etiketler: ahmet ağaoğlu tff
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