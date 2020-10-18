'Alanyaspor maçını sen alacaksın'

Alanyaspor ile yarın kritik bir maça çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim Falcao'ya çok güveniyor.

18 Ekim 2020 Pazar - 11:01
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 'maaş' kararı Ryan Babel: Rap albümü için çalışıyorum Beşiktaş yönetimi Dorukhan Toköz'ün istediği maaşı duyunca şok oldu 'Şikeci G.Saray' demişti karar çıktı Yıldız futbolcu için şok açıklama! 'Allah yolunu açık etsin'

Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao milli maçlarda kendini buldu. Kolombiya, Şili karşısında 2-1 yenikken 90. dakikada attığı golle ülkesine puanı getiren tecrübeli forvetin keyfi de yerine geldi. 34 yaşındaki golcü Florya'ya moralli dönerken teknik direktör Fatih Terim de onu tebrik etti. Usta çalıştırıcı, Alanyaspor maçında ondan önemli katkı beklediğini aktardı.
 
ÇABANI TAKDİR EDİYORUM
 
Fatih Terim, milli aradan iyi dönen Radamel Falcao ile başbaşa bir görüşme gerçekleştirdi. İmparator "Galatasaray'da da beklentileri karşılama zamanın geldi. Çabanı takdirle karşılıyorum. Düzenli bir form grafiği yakalarsan, o beklentileri karşılayacak performansa ulaşırsın. Alanyaspor maçını sen alacaksın. Sana güveniyorum" dedi.
 
TAKIMLA ÇALIŞTI
 
Radamel Falcao, Milli Takım'dan döndükten sonra önceki günü adaptasyon çalışmasıyla geçirmişti. Kolombiyalı yıldız dün takım arkadaşlarına katıldı. İdmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 34 yaşındaki futbolcu bir hayli hırslıydı.
 
(Sabah)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao fatih terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Beşiktaş'tan ayrılanlar hem atıyor hem attırıyor Beşiktaş'tan ayrılanlar hem atıyor hem attırıyor
Vedat Muric'e verilen puan şaşırttı! 3-0 kaybettiler ama...Vedat Muric'e verilen puan şaşırttı! 3-0 kaybettiler ama... Lucy Robson formunu koruyor!Lucy Robson formunu koruyor! Fenerbahçe'de bir tek Altay'ın alternatifi yok!Fenerbahçe'de bir tek Altay'ın alternatifi yok!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.