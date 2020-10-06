'Ali Koç ile Emre Belözoğlu daha ne yapsın'

Fenerbahçe'nin eski iki futbolcusu Tümer Metin ve Tuncay Şanlı satı lacivertli kulübün yaptığı transferleri değerlendirdi.

06 Ekim 2020 Salı - 11:32
İLGİLİ HABERLER
Perotti'nin alacağı ücret belli oldu Fenerbahçe'den Serdar Aziz'e rest! Beşiktaş'ın kapısından dönünce... Galatasaray sorusuna ilginç yanıt! Sürpriz ayrılık! 1.7 milyon euro maaş alıyordu Fenerbahçe, Pelkas'ı açıkladı

Fenerbahçe, 2020-21 sezonuna iddialı bir kadro ile girerken 14 oyuncusu ile yollarını ayırıp 18 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Yeni sezon için takımda büyük bir değişikliği giden Fenerbahçe, transfer dönemini en başarılı kapatan kulüp oldu. Nokta transferler için büyük çaba sarf eden sarı-lacivertli kulüpte, Başkan Ali Koç ile kurmayları yoğun mesai harcadı. Transferin son saatlerine kadar mesaisi bitmeyen Fenerbahçe'de 18 yeni isim kadroya dahil edilirken 14 isimle ise yollar ayrıldı.
 
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giymiş Tümer Metin ve Tuncay Şanlı katıldıkları programda sarı lacivertlilerin yeni transferlerini yorumladılar;
 
"2 TANE 11 ÇIKABİLECEK KADRO"
 
Tümer Metin: Mazereti olmayani, mazeretin tamamını futbolcunun üzerine bırakan bir kadro kurdu Emre Belözoğlu ve Ali Koç. Rotasyon artık Fenerbahçe ile yanyana anılmaz. 2 tane 11 çıkarıp yarışabilecek bir kadrosu var. Kadrodan ziyade Erol hocanın maharetlerinin konuşulacağı bir süreç olacak.
 
"BELKİ PEROTTI, CISSE YEDEK OLACAK"
 
Tümer Metin: Hafta hafta ilerledikçe takımlar daha çok efor sarf edecek ama herkes oynamak istiyor. Nazım Sangare Türkiye'de geçirdiği vakitten sonra ilk kez yedek oturuyor. Belki Perotti, Cisse yedek oturacak.
 
"HERKESİN İSTEYEBİLECEĞİ BİR KADRO"
 
Tümer Metin: Bir çok oyuncu dışarıda kalacak. Oranın sevk ve idaresini Erol hocanın iyi yapması lazım. Orada rotasyon yaparken ahengi bozmamak lazım. Herkesin elinde olmasını isteyebileceği bir kadrosu var Erol hocanın elinde.
 
"BİZ DAHA NE YAPALIM DESE YERİDİR"
 
Bundan sonra %51 futbolcularda, %49 Erol hocada bitiyor konu. Ali Koç Başkan ve Emre Belözoğlu artık sizin için daha ne yapalım dese yeridir.
 
"ADEMİ İYİ ALTERNATİF, PEROTTI KALİTE"
 
Tuncay Şanlı: Perotti'nin kalitesini konuşmaya çok gerek yok. Ademi transferini belki kimse beklemiyordu ama çok uzun boylu olduğu için ağır gözükebilir. Aksine çabukluğu da olan bir oyuncu. Alternatif olarak katkı sağlayacaktır.
 
"PELKAS TÜMER METİN GİBİ BİR OYUNCU"
 
Tuncay Şanlı: Pelkas oyunu geriden kurabilen, 10 numara ve kanatlarda oynayabilen bir oyuncu. Eğer kalitesini sahaya yansıtabilirse Tümer Metin gibi bir oyuncu dedi bir arkadaşım. Özellikle Perotti'nin camia ve taraftar adına farklılık ve heyecan yaratacağına eminim.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: tümer metin tuncay şanlı fenerbahçe transfer
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Transfer döneminde hayatının şokunu yaşadı! Kimse istemedi... Transfer döneminde hayatının şokunu yaşadı! Kimse istemedi...
Flaş gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldızın Galatasaray'a transferi son günde yattı Flaş gerçek ortaya çıktı! Fenerbahçeli yıldızın Galatasaray'a transferi son günde yattı Fatih Terim Ali Koç'tan futbolcu istedi!Fatih Terim Ali Koç'tan futbolcu istedi! Dünya yıldızları kulüpsüz kaldı! İşte bonservisi elinde futbolcular...Dünya yıldızları kulüpsüz kaldı! İşte bonservisi elinde futbolcular...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.