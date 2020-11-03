'Allen Iverson delici ve şutör bir oyuncuydu'

Brooklyn Nets koçu Steve Nash, efsane oyuncu Allen Iverson hakkında'delici ve şutör bir oyuncuydu' dedi.

03 Kasım 2020 Salı - 14:42
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Brooklyn Nets koçu Steve Nash, efsane oyuncu Allen Iverson'ın "harika bir rekabetçi" olduğunu söyledi.
 
Nash, New York Post'tan Steve Serby'ye, Iverson'ı savunmanın en zor yanını açıkladı:
 
"Harika bir rekabetçi olan Allen'a karşı oynamak harikaydı, tüm kariyerimizi birbirimize karşı oynamıştık. Oldukça dinamik bir şekilde top süren, delici ve şutör bir oyuncuydu.
 
Allen'la ilgili en zor şey, faul çizgisine gelmesiydi. Attığı şutların bir kısmını veya oyun kuruculuğunu idare edebiliyordunuz, ama çizgiye gelişiyle size büyük darbe vururdu."
 
2001'de MVP ödülünü kazanan Iverson, efsanevi NBA kariyerini maç başına 26.7 sayı, 3.7 ribaund ve 6.2 asist ortalamaları ile tamamlamıştı. Efsane oyuncu, 2016 yılında Hall of Fame'e alınmıştı.
 
Kariyerinde iki kez MVP seçilen Nash ise, ligdeki kariyerinde 14.3 sayı ve 8.5 asist ile oynamıştı.
 

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Etiketler: allen ıverson nash
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