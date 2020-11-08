'Arkadaşım olduğu için söylüyorum çok iyi çocuktur'

Beşiktaş'ta son haftalarda en çok konuşulan isimlerin başında gelen Adem Ljajic'ten cevap var

08 Kasım 2020 Pazar - 13:25
İLGİLİ HABERLER
4 futbolcuyla özel görüşme! 'Bu hatalar antrenmanda bile yapılmaz' Ve beklenen son! Ayrılık açıklandı 'Yere yatın dedi küfürler yağdırdı' Sözleşmesindeki madde şok etti Beşiktaş yeni kalecisini buldu

Beşiktaş'ta bir diğer önemli krizin adı: Adem Ljajic…
 
Antrenmanlardaki isteksiz tavrıyla kendisini kulübede gören Boşnak asıllı Sırp yıldızın, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın kendisine şans vermemesinden dolayı çok mutsuz olduğu öğrenildi. Ljajic'in yakın çevresine bu konuda "Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Burada oynayıp kendimi göstermeliyim. Oynamazsam nasıl katkı verebilirim ki" diyerek dert yandığı öğrenildi.
 
Çebi ile Yalçın'ın yapacağı görüşmede Ljajic sorununun da masaya yatırılacağı ifade edildi.
 
LJAJIC İÇİN NE DEDİLER?
 
Son dönemde beklentilerin çok uzağında kalan Adem Ljajic'in durumunu beIN Sports yorumcuları Tolga Zengin ve Önder Özden değerlendirdi.
 
Tolga Zengin, Ljajic'in kişiliğine kefil olurken şu ifadeleri kullandı;
 
"Beşiktaş'ın Adem Ljajic' verdiği 6.5 milyon euro artık 13 Milyon euro oldu. Mutlaka Beşiktaş'ın Ljajic'i kazanması gerekiyor. Arkadaşım olduğu için söylüyorum, çok iyi çocuktur. Ljajic'in de artık toparlanması gerekiyor. Sergen Hoca mutlaka onu kazanmak ister. Sonuçlar iyi giderse, Sergen Hoca, yönetim ve arkadaşları, Ljajic'le daha fazla ilgilenebilir. Umarım kalitesini gösterir. Ljajic ve Oğuzhan Özyakup, kapalı savunmalara karşı işleri değiştirebilir."
 
Önder Özen ise Beşiktaş'ın orta sahasının ligin en iyisi olduğunu vurgulayarak şu yorumu yaptı;
 
"Devre arası gelmeden Adem Ljajic'in gaza basacağını düşünüyorum. Atiba, Dorukhan, Oğuzhan sıkı bir orta saha. Josef, Mensah, Ljajic orta sahası da çok sıkı. Bu ligin en iyi orta saha oyuncuları, her türlü kombinasyonu yapma şansı veren orta saha bu. Bu altı oyuncudan harikulade orta saha çıkar bu orta sahadan"
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: ljajic beşiktaş tolga zengin
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Sophie Mudd'un bikinili pozu Instagram'ı fena salladı! Sophie Mudd'un bikinili pozu Instagram'ı fena salladı!
İşte Galatasaray'ın yeni Onyekuru'su! Daha 20 yaşındaİşte Galatasaray'ın yeni Onyekuru'su! Daha 20 yaşında Maçtan sonra Emre Belözoğlu'nun soyunma odası sözleri ortaya çıktıMaçtan sonra Emre Belözoğlu'nun soyunma odası sözleri ortaya çıktı Daha göreve gelmeden şoka uğradı! 'Kendine güveni yok'Daha göreve gelmeden şoka uğradı! 'Kendine güveni yok'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.