'Arkadaşlarım bana güzel pozisyonlar hazırlıyor'

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Papis Cisse 'Atacağım gollerle takımımın kazanmasını sağlamayı sürdüreceğim' dedi.

11 Aralık 2020 Cuma - 10:40
İLGİLİ HABERLER
5 oyuncu çift haneleri yakaladı! 26 sayı fark Koronayı atlattı şimdi de sakatlık çıktı İsyan! 'Eşitlik istiyoruz' Serdar Aziz'den akıllara durgunluk veren istatistik! 8... 'Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği...'

Papiss Cisse, Beşiktaş derbisinin ardından Denizli maçında da ağları sarsmayı başarmıştı.
 
Samatta'nın sakatlığında Erol Bulut'un güvenini boşa çıkarmayan Senegalli oyuncu, gollerin devamının geleceğini söyledi.
 
Cisse, "İyi bir form yakaladım. Arkadaşlarım bana güzel pozisyonlar hazırlıyor. Atacağım gollerle takımımın kazanmasını sağlamayı sürdüreceğim. Evimizde son iki maçı kaybettik. Yeni Malatya'yla birlikte buna bir son vereceğiz" dedi.
 
Fenerbahçe formasıyla ligde bu sezon 8 maça çıkan 35 yaşındaki oyuncu, 3 gol atarken 1 de asist yaptı
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: cisse fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
UEFA'nın skandalı ortaya çıktı! Kural ihlali, hükmen yenilgi ve 'FARE' detayı... UEFA'nın skandalı ortaya çıktı! Kural ihlali, hükmen yenilgi ve 'FARE' detayı...
Ozan Tufan kasırgası! Antrenmada yaptığı hareket olay olduOzan Tufan kasırgası! Antrenmada yaptığı hareket olay oldu Trabzonspor'da Abdullah Avcı depremi! 8 futbolcuya 'kendinize kulüp bulun' dediTrabzonspor'da Abdullah Avcı depremi! 8 futbolcuya 'kendinize kulüp bulun' dedi Galatasaray'da hiç beklenmeyen ayrılık! Hollanda devine gidiyorGalatasaray'da hiç beklenmeyen ayrılık! Hollanda devine gidiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.