'Arsenal'de oynadım ama Beşiktaş'ta...'

Geçtiğimiz sezon siyah beyazlı formayı giyen Elneny 'Arsenal'de oynadım ama Beşiktaş'ta güven kazandım' dedi.

13 Ekim 2020 Salı - 8:11
İLGİLİ HABERLER
Sadece Sergen Yalçın'ın değil Dalic'in de gözünden düştü N'Koudou'nun geri döneceği maç belli oldu Ve Tyler Boyd gidiyor Görünce şaşırdı kaldı! 'Fırtına gibi maşallah' Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Mikel Arteta'yı çok beğendiğini söyleyen Elneny, "Londra'ya dönmeden önce Arteta ile görüşmedim. Benim için onun ne istediğini düşünmek stresli olmasa da zorlayıcıydı. Onunla konuşmaya oturduğumda, 'Senin oynama tarzın, oynatmaya çalıştığın şeyi ben beğeniyorum' dedim. İdman yaptırma yöntemini de sevdim, herkese yardım ediyor ve bu da takım için yüzde 100'ümü vermemi sağlıyor." ifadelerini kullandı.
 
"BEŞİKTAŞ'TA GÜVEN KAZANDIM"
 
Geçen sezon oynamak için Beşiktaş'a gittiğini kaydeden Mısırlı oyuncu, "Emery ile çok fazla oynamıyordum. Bu yüzden özgüvenimi kaybediyordum. Beşiktaş'a bu yüzden gittim, 1 yıllığına kiralık oynamak için. Sürekli oynadım ve tekrar güvenimi kazandım. Geri döndüğümde de herkese mutlu olduğumu gösterdim." dedi.
 
Sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını söyleyen tecrübeli isim, "İstendiğimi hissettim, her gün, sürekli. Her işte sabah uyandığında yeni şeyler öğrenmeye ve yeni şeyler denemeye çalışırsın. Benim aklımda da hep bu var. İdmana gitmeli, kendimi geliştirmeliyim diye düşünüyorum." diye konuştu. Arsenal'de bu sezon 6 maça çıkan Elneny, 472 dakika sahada kaldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: elneny beşiktaş arsenal
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası
Şansal Büyüka: Şansal Büyüka: "Şenol Güneş, elindeki futbolcuyu parlatmasını biliyor" Altay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattıAltay Bayındır Erol Bulut'a 'tokat' olayını anlattı Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!Erol Bulut'tan Ömer Faruk Beyaz itirafı!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.