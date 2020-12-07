'Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği...'

Denizlispor maçından sonra açıklamalarda bulunan Selahattin Baki "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır" ifadelerini kullandı.

07 Aralık 2020 Pazartesi - 7:29
İLGİLİ HABERLER
Serdar Aziz'den akıllara durgunluk veren istatistik! 8... Adı F.Bahçe ile anılıyordu! Transferi hakkında bilgi verdi Hücumdaki liderini belirledi! 'Artık sensin' 7 maçtır gol yiyince... F.Bahçe'nin Denizli kadrosu belli oldu! 8 eksik var

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Denizlispor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından hakemlere ve MHK'ya tepki gösterdi.
 
Son haftalarda Fenerbahçe aleyhine sürekli hatalar yaptığını kaydeden idareci, "Galipken bazı şeyleri konuşmak gerekiyor. Çünkü Konyaspor maçı itibariyle Fenerbahçe aleyhine ve rakiplerin lehine olan pozisyon takdirlerindeki dengeler tamamen şaştı. Hakem camiasında başıboşluk var. İşin tadı kaçıyor! Böyle olmaz" ifadelerini kullandı. "
 
Fenerbahçe'nin artık harekete geçtiğini söyleyen Baki, "Artık bu düzenin böyle gitmeyeceği aşikardır. Dünyada bin tane problem var, ülkemizde problemler var, biz ekstra problem yaşamamak için diyaloğu seçtik hep. Fenerbahçe daha önce de defalarca test edildi ama galip geldi. Bir yoruluruz ama bırakmayız. Serdar Tatlı'nın artık kendi hakem grubuna ayar çekmesi gerekiyor, işin tadı kaçıyor. Denge şaştı artık, Türk futbolunda ciddi anlamda infial var." dedi.
 
Protokoldeki gerginliğin ne olduğu sorulunca da Selahattin Baki, "Protokolde olmaması lazım ama futbolun doğasında var. Paylaşımla alakası yok gerginliğin, saman alevi gibi bir parladı ve söndü." cevabını verdi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: selahattin baki fenerbahçe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fatih Terim için artık bu 8 yıldız olmasa da olur! Fatih Terim için artık bu 8 yıldız olmasa da olur!
Altay'ın kurtardığı penaltı öncesi Caner'in hareketi olay oldu!Altay'ın kurtardığı penaltı öncesi Caner'in hareketi olay oldu! Erol Bulut'a gönderme! 'Senin elinde bir silah var, niye macera?'Erol Bulut'a gönderme! 'Senin elinde bir silah var, niye macera?' Denizlispor-Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu! Bu kez...Denizlispor-Fenerbahçe maçına Altay Bayındır damga vurdu! Bu kez...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.