"Atiba ne istiyorsa o olsun” kararı!

Siyah-beyazlı yönetim sezon sonu geleceğiyle ilgili kararı deneyimli oyuncuya bırakacak. 40 yaşına kadar sahalarda olmak isteyen Atiba Hutchinson’un lig bittikten kısa süre sonra bir senelik yeni sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Beşiktaş’a Temmuz 2013’te Hırvat teknik direktör Slaven Bilic döneminde PSV’den bedelsiz gelen ve siyah-beyazlı formayı tam 8 yıldır aralıksız giyen Atiba Hutchinson’un geleceğiyle ilgili tüm kararlar, oyuncunun kendisine bırakıldı.



Hem yönetim kurulu hem de teknik heyetin, 38 yaşındaki Kanadalı futbolcuyla ilgili yapılan görüşmelerde, “Atiba ne istiyorsa o olsun” görüşünü savundukları aktarıldı. Yakın çevresine “Fiziksel açıdan iyi durumdayım ve 40 yaşına kadar futbol oynamayı hedefliyorum” diyen Atiba, sezon sonunda bitecek sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istiyor. Fizik açıdan hiçbir problem yaşamadığı için sahalardan kopmayı bu aşamada düşünmeyen başarılı futbolcu şartlar uygun olursa 2022-23 sezonunda da Beşiktaş forması giymenin hesaplarını yapıyor.

Yalçın’ın gözdesi

