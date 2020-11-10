'Ayağa kalkmayı bileceğiz'

Konyaspor'a evinde yenilerek şok yaşayan Fenerbahçe'de Erol Bulut 'toparlanacağız' mesajı verdi.

10 Kasım 2020 Salı - 8:55
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Konya mağlubiyeti sonrası soyunma odasında öğrencilerine, "Kafalarınızı kaldırın" diyen Erol Bulut, bir mesaj da taraftara ve camiaya gönderdi. 45 yaşındaki teknik adam, yola çıkarken bu tarz olumsuzlukları hesaba kattıklarını söyledi.
 
Bulut, "Yol kazaları olacaktır. 21 takımın, olağan dışı bir ortamda sürdürdüğü mücadele çok zor geçecek. Bunun bilinci ile yola çıktık. Her şey iyi giderken alınan Konyaspor yenilgisi, bize büyük bir ders oldu. Şimdi önümüzde Milli ara var. Bu süreyi çok iyi değerlendirip, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Kim ne derse desin, Fenerbahçe olarak bir yenilgi ile hedefimizden sapacak değiliz" dedi.
 
"AYAĞA KALKMAYI BİLECEĞİZ"
 
Erol Bulut, "Ligin üzerinde bir kadro oluşturduk" diyerek takımının kalitesine güvendiğini yineledi. Başarılı çalıştırıcı, "Büyük bir değişim yaşadık. Yenilip, üzüleceğiz. Ama ayağa kalkmasını bilip, hedefe giden yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Bu takım sezon sonunda ipi göğüsleyecek. Yeter ki sabır gösterin, bize inanın ve güvenin. Sonunda gülen taraf biz olacağız. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.
 
11 FUTBOLCU MİLLİ TAKIMLARDA
 
Milli maç haftası geldi, lige ara verildi. Yıldızlar, Milli görevler için ülkelerinin yolunu tuttu. Ozan Tufan, Nazım Sangare, Caner Erkin ve Altay Bayındır, Ay Yıldızlılar'ın kadrosuna katıldı. Ömer Faruk Beyaz, Ümit Milli Takım'a gitti. Bu isimlerin yanı sıra Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21), Filip Novak (Çekya), Enner Valencia (Ekvador), Mbwana Samatta (Tanzanya), Dimitris Pelkas (Yunanistan) ve Marcel Tisserand (Demokratik Kongo) da ülkelerinin kamplarına dahil oldu.
 

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Etiketler: erol bulut fenerbahçe
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