'Aylık 14 liraya oynarım'

Medipol Başakşehir 'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan ve Santos'a dönmek istediğini söyleyen Robinho, büyük bir fedakarlıkta bulunacağını bildirdi.

Santos Başkanı Orlando Rollo, Robinho'ya maaş verebilecek bir bütçelerinin olmadığını açıkladı. Robinho ise buna karşılık olarak aylık 10 Brezilya Realine (1.8 dolar , 14 TL) Santos için oynayabileceğini kulübe iletti.

Santos, bu fedakarlık üzerine Robinho ile tekrar görüşmelere başladı. İki taraf arasında kısa süre içerisinde bir anlaşmanın yapılabileceği belirtildi.

Santos altyapısından yetişen Robinho, 2008 yazında 24 milyon euro bonservis karşılığında Real Madrid 'e transfer olmuş ve daha sonra 2014'te tekrar yuvasına geri dönmüştü.

Robinho, Santos kapısından ilk olarak 12 yaşındayken geçmişti.

(Sporx)