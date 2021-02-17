'Bakasetas'ı saat 4.30’da uçağa bindirmeyi başardım'



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanya spor’dan ara transferde kadroya kattıkları Anastasios Bakasetas’ın lige damga vuran performansını değerlendirdi. Yunanistan ’dan Gazzetta’ya konuşan Ağaoğlu “Bence Bakasetas Trabzonspor ’a gelerek doğru bir tercih yaptı. Yeteneklerini sergilemek için uygun takıma geldi. Kadromuzda böyle bir oyuncuyu barındırdığımız için çok mutluyuz. Ciddi bir meblağı gözden çıkardık ama buna değdi. Bakasetas gibi oyuncular, transfer maliyetlerinin ötesindedir” dedi.

Yunan futbolcunun performansından son derece memnun olduklarının altını çizen Ağaoğlu “Bakasetas iyi bir futbolcu, mükemmel bir profesyonel ve çok iyi bir karakter. Hem Bakasetas hem de takım şu an çok iyi bir durumda. Ligin zirvesiyle aradaki farkı kapatabiliriz. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Sezon sonuna daha çok var. Yapmamız gereken her maç iyi oynamaya devam etmek” diye konuştu.

