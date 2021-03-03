'Bakasetas'ın pozisyonunda penaltı yok'

Eski hakem Deniz Çoban, Ankaragücü - Galatasaray ve Kayserispor - Rizespor maçlarındaki VAR hakemleriyle ilgili flaş bir açıklama yaptı.

03 Mart 2021 Çarşamba - 12:24
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Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanırken bir yandan da hakem atamaları yine tarışma konusu oldu. Bu akşam oynanacak maçların atamaları belli oldu. Ankaragücü- Galatasaray maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır, Kayserispor-Rizespor maçının VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olarak açıklandı.
 
Cüneyt Çakır ve Yaşar Kemal Uğurlu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftanın maçı olan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev almıştı. Yaşar Kemal Uğurlu mücadelenin orta hakemi olarak görev alırken, Cüneyt Çakır da VAR hakemliğini üstlenmişti. Maça damga vuran pozisyon ise son dakikalarda Enner Valencia'nın Bakasetas'a müdahalesi olmuştu. Trabzonspor tarafı pozisyonun penaltı olduğunu sert bir dille eleştirmişti.
 
Deniz Çoban'dan flaş açıklama
 
 
Atamaların açıklanmasının ardından eski hakem Deniz Çoban'dan flaş bir açıklama geldi. Çoban kendisine ait Twitter adresinden attığı mesajda, "MHK'nın mesajı: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında, Bakasetas-Valencia pozisyonunda penaltı yok. Hakemlerin devam kararı doğru!" ifadelerine yer verdi.

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Etiketler: deniz çoban
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