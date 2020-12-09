"Başakşehir çok kararlı bire duruş sergiledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Paris'te yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Aralık 2020 Çarşamba - 13:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
 
Başakşehir maçının 14. dakikasında yaşanan bu olay Fransa'nın son dönemlerdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım affedilemez. Ben de dün akşam bununla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptım. Gerek parti sözcümüz gerek Cumhurbaşkanlığı sözcümüz açıklamalar yaptık. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz. Başakşehir çok kararlı bir duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri, Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin hepsini değiştirme kararı verdi UEFA. Bu şekilde bu akşam maçın oynanma kararı geldi. Demba Ba ve arkadaşları çok kararlı durdu. Bu duruş karşısında bu akşam maç kaldığı yerden oynanacak.
 
Fransa ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç sakin biter ve yola aynı şekilde devam ederiz.
 

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Etiketler: recep tayyip erdoğan başakşehir
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