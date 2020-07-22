"Başakşehir’de kalmak istiyorum"

Fenerbahçe ve Galatasaray’dan sonra Başakşehir’de de şampiyonluğu kazanan Mehmet Topal, başarısının sırrını paylaştı. Adı Beşiktaş ile de anılan yıldız oyuncu geleceğiyle ilgili önemli sözler de söyledi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 10:13
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Üç farklı takımda mutlu sona ulaşarak tarihe geçen tecrübeli orta saha, “Beni tanıyanlar bilir, parayla-pulla pek işim olmaz. Önemli olan huzurdur. Burada da onu fazlasıyla buldum” ifadelerini kullandı.
 
Kolay değil, üç büyük takımın formasını giy, üç şampiyonluk yaşa, tarihe geç...
Evet, Mehmet Topal, bu anlamda tarihe geçmiştir.
Mehmet Topal, şimdilerde kariyerine Başakşehir’de bir şampiyonluk daha ekledi.
Profesyonelliğiyle, çalışmasıyla, yaşam tarzıyla örnek futbolcular arasındadır Mehmet Topal...
 
Başakşehir’in şampiyonluğunda alın teri olan Mehmet Topal, “Takım olarak taşın altına elimizi koyduk, bütünleştik ve büyük hedefe ulaştık... Her yönüyle uyumlu bir ekibiz, bütünlüğü bir gün olsun elden bırakmadık, ele-ele, omuz-omuza verdik, çalıştık, inandık ve hak ettik” dedi. (Milliyet)

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