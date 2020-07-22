"Başakşehir’de kalmak istiyorum"

Üç farklı takımda mutlu sona ulaşarak tarihe geçen tecrübeli orta saha, “Beni tanıyanlar bilir, parayla-pulla pek işim olmaz. Önemli olan huzurdur. Burada da onu fazlasıyla buldum” ifadelerini kullandı.

Kolay değil, üç büyük takımın formasını giy, üç şampiyonluk yaşa, tarihe geç...

Mehmet Topal, şimdilerde kariyerine Başakşehir ’de bir şampiyonluk daha ekledi.

Profesyonelliğiyle, çalışmasıyla, yaşam tarzıyla örnek futbolcular arasındadır Mehmet Topal...

Başakşehir’in şampiyonluğunda alın teri olan Mehmet Topal, “Takım olarak taşın altına elimizi koyduk, bütünleştik ve büyük hedefe ulaştık... Her yönüyle uyumlu bir ekibiz, bütünlüğü bir gün olsun elden bırakmadık, ele-ele, omuz-omuza verdik, çalıştık, inandık ve hak ettik” dedi. (Milliyet)