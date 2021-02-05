'Başkanlık değil ağabeylik yaparım'

Kulüpler Birliği Başkanlığı için yapılan toplantıda Ahmet Nur Çebi'nin ismi ön plana çıktı.

05 Şubat 2021 Cuma - 9:53
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Beşiktaş ile F.Bahçe'nin başkanları dün bir araya geldi. Ahmet Nur Çebi ile Ali Koç'un Kulüpler Birliği başkanlığı ve TFF gündemine dair görüşme yaptığı belirtildi. Kulüpler Birliği'nde bugün yapılacak başkanlık seçiminde kimin başkan olmasının kulüpler adına daha faydalı olacağının konuşulduğu buluşmada Koç, "Kulüpler sizin başkanlığınızı istiyor" dedi. Daha önce kendisine yapılan teklifi geri çeviren Çebi'nin "Ağabeylik yaparım" dediği kaydedildi.

Toplantıya Karagümrük ve Kasımpaşa temsilcileri de katıldı. Bu arada başkanlık için adı geçen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise öneriye sıcak bakmadı. Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi de adaylardan biri... Büyükekşi'yi Galatasaray destekliyor. Ayrıca toplantıda TFF ile ilgili özellikle pandemi sürecinde kulüplere yardımcı olunmamasına yönelik konuların da görüşüldüğü ifade edildi. Kulüpler Birliği başkanlık seçimi bugün 14.30'da yapılacak.

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Etiketler: ahmet nur çebi tff kulüpler birliği
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