'Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu'

2-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Abdullah Avcı 'Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu" dedi.

27 Aralık 2020 Pazar - 9:32
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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.
 
"Oyuna istediğimiz gibi başladık. Galatasaray'ın ilk 10-15 dakikadaki hakimiyetiyle geçeceğini ve baskıyı nasıl kırıp topu alacağımızı düşünmüştük. İlk yarı bitene kadar sürekli bir tık fazla oyuna hakim olduk. İlk yarının sonuna yani gole kadar adım adım planladıklarımızı geliştirdik. Stoperin merkezden çıkması, orta saha oyuncusunun girmesi gereken yerde Arda'nın topla kalmasıyla yenik girdik devreye. ikinci yarıda oyuna girebilirdik. İkinci gol olunca oyundan kopmalar oldu. Kötü oynarken de pozisyona girdik. O bizi tekrar oyuna sokardı.  Burası Trabzonspor! Trabzonspor asla kabul etmez."
 
Abdullah Avcı: Trabzonspor asla kabul etmez
 
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyunun ilk 15 dakikasında Galatasaray'ın baskısından nasıl çıkacaklarını planladıklarını, çalıştıklarını belirtti.
 
İlk 15 dakika dışında her seferinde daha fazla oyuna girdiklerini ifade eden Avcı, "Hiç beklemediğimiz, savunmanın merkezini boşalttığımız anda kaleci kurtardı ancak sonrasında gol yedik. Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu." dedi. 
 
Avcı, ikinci yarı oyuna tekrar ortak olacakları dönemde kalelerinde ikinci golü gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti: 
 
"Oyun, oyuncuya da bize de iyi hissettiriyordu. Ancak ikinci golü yememiz kopukluklar oluşturdu. 2-3 pastan sonra kaybettiğimiz toplar, final pasları... Oyun disiplininden kopmak Trabzonspor'a yakışmadı. 2-0'dan sonra anları doğru yaşamamız lazım. Oyuna her an ortak olabilirdik ki o fırsatlar iki devrede de önümüze çıktı. İlk yarı oyun daha iyiydi, ikinci yarı golden sonra kopukluklar oldu ama fırsatlar vardı. Kazanamadık. Bazen sınırlı kadro yapısı olmasından, hamleler de bir takım durumumuzu netleştirmiyor. Bugün kaybettik. Beni üzen tarafı, ikinci golden sonra kabullenilen durum. Trabzonspor bunu kabullenmez. Bu beni üzdü ama çalışmaya devam edeceğiz." 
 
Ekuban ve Abdülkadir Ömür'ün önemli isimler olduklarını vurgulayan Avcı, bu oyuncuların kadroda yer almamalarının seçeneklerini azalttığını kaydetti. 
 

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Etiketler: abdullah avcı galatasaray trabzonspor
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