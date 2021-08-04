'Ben geldiğimde kulüp bitmişti'

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'Kulüp bitmiş durumdaydı'

'Doğan'dan vazgeçmedim'

Başkan Gözbaşı geçen sezon genç kaleci Doğan Alemdar'ın düzenli oynaması için ısrarcı olduğunu da açıkladı. Gözbaşı, "Hocalarımdan biri ile Doğan'ın kaleye geçmesi için ısrarımdan dolayı fikir ayrılığı yaşadım. Israrla Doğan'ın oynamasını istedim. Doğan, Nurettin, Emre... Ben hep altyapımızdan oyuncuların oynanmasını arzu ettim. 'Doğan hata yapsa da oynayacak' dedim. Hocalar vazgeçti ama ben vazgeçmedim. Altyapıda başka yeteneklerimiz de var. Bir kere Doğan'ın kendi özkardeşi var. O da kaleci" diye konuştu.