'Ben hazırım hocam'

Fenerbahçe'de genelde yedek kulübesinde oturan Mert Hakan Yandaş hocası Erol Bulut'tan formayı istedi.

15 Kasım 2020 Pazar - 12:20
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Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a büyük bir çalım atarak Sivasspor'dan transfer ettiği Mert Hakan Yandaş, Milli arada formaya göz kırptı. Sezon başında Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu şanssız bir sakatlık yaşadı ve sonrasında Ozan Tufan, Sosa ve Pelkas'ın gerisinde kalmıştı.
 
Antrenmanlarda büyük çıkış yapan, idman sonrası ekstra çalışmalarla gücüne güç katan yıldız oyuncu, Gençlerbirliği maçı öncesinde gözünü teknik heyete çevirdi, "Ben hazırım, Gençlerbirliği maçında forma giymek istiyorum" mesajını yolladı.
 
(Fanatik)
 

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Etiketler: mert hakan fenerbahçe erol bulut
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