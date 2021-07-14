'Ben pivot forvet istiyorum' dedi ve...

Boupendza ile görüşmelere başlayan Fenerbahçe bu transferi iptal etti. Vitor Pereira pivot santrafor için yönetime geniş kapsamlı bir rapor verdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba - 8:42
İLGİLİ HABERLER
Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu Yeni Malatyaspor'dan Sinan Gümüş atağı Ve Rosier'in yeni takımı belli oldu Gustavo'dan itiraf! 'Geçen sezon fazla gol yemiştik' Trabzonspor, Galatasaray derken Alioski...

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor.
 
Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak. Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibariyle durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza’nın Teknik Direktör Pereira’nın istediği kriterlere tam olarak uymaması... Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao’yu Van Persie’ye tercih etmişti.
 
Portekizli teknik adam takımın başına geçmeden önce Serdar Dursun ve Caulker transferleri yapılmıştı. Bu transferlerden haberdar olan ve oyuncuları inceleyen çalıştırıcı da alınan isimleri beğenmişti. Transfer çalışmalarında bundan sonra teknik adamın listesinin önemli rol oynayacağı öğrenildi.
 
Samatta kalabilir
 
Sarı - lacivertli ekibin geçen sezonki transferlerinden Samatta’nın takımda kalma ihtimali bir hayli yükseldi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli futbolcunun ayrılması gündeme gelse de an itibariyle yeni sezonda da forma giyme olasılığı arttı. Çalışmalardaki performansıyla da teknik heyetin beğenisi kazanan Samatta farklı özellikleri ile kadroda alternatif oluşturacak. (Skorer)

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: fenerbahçe vitor pereira boupendza
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor Akıllara durgunluk veren transfer! Altay Fenerbahçe'nin eski müzmin sakatına imza attırıyor
Galatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara bulduGalatasaray transfer haberleri... Fatih Terim Bayern Münih'ten 8 numara buldu Fenerbahçe transferlerinde son dakika! Ali Koç'tan Pereira'ya iki süper starFenerbahçe transferlerinde son dakika! Ali Koç'tan Pereira'ya iki süper star Beşiktaş'ta transferde son dakika! Topal ve Uçan'dan sonra üçüncü imza bu da yerliBeşiktaş'ta transferde son dakika! Topal ve Uçan'dan sonra üçüncü imza bu da yerli
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.