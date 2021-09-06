'Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler'

Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulunan Louis Van Gaal "Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler" ifadelerini kullandı.

06 Eylül 2021 Pazartesi - 15:01
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A Milli Takımımızın rakibi Hollanda'nın yıldızı Depay, kritik maçtan önce TRTSpor'a açıklamalarda bulundu.
 
VAN GAAL'İN SÖZLERİ
 
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Louis van Gaal, "Türkiye iyi bir takım ve düşündüğümüzden daha zor bir maç olabilir. Kendi takımıma güveniyorum ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Tam olarak beklentilerimizi ifade edemiyorum. Biz hücumda olabiliriz, Türkiye savunmada olabilir ama Türkiye'nin Hollanda'nın çok iyi bir takım olduğunu göreceğini söyleyebilirim. Bu karar verici bir maç. Kazanırsak iki puan öne geçeceğiz ve nihayete doğru istediğimizi alacağız. Bu bir final değil, grup dengeli bir grup" ifadelerini kullandı.
 
"Türkiye çok iyi bir takım. Şenol Güneş de çok disiplinli bir teknik adam. Türkiye'nin çok iyi futbolcular var, harika takımlar da oynuyorlar. Türkiye nasıl oynayabileceğini biliyor. Türkler bence önce defans oynayacak, daha sonra hücumu düşünecekler. Maça başlayacağız ve daha sonra oyun içerisinde de bizim stratejilerimiz gelişecek. Güçlü bir takımımız var, her oyuncumuz kendine güveniyor ve bu harika bir his. Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler"
 
"Burak Yılmaz güçlü bir futbolcu ve bizim için tehlikeli olabilir."
 
DEPAY'IN SÖZLERİ
 
"Türkiye maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Depay, "Türkiye'de oynadığımız maça göre çok daha farklı oynamak zorundayız. Türkiye'de arkadaşlarım var, Türkçe kelimeleri biliyorum. "Dar alana sıkışmış oyunlarda forvet oyuncusu olarak doğal olarak zorlanırsınız. Rakipler de bize karşı her zaman sıkıştıran, kapalı bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Takıma güveniyorum ve her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Türkiye'deki maçı tekrardan izledik, iyi değildik ve şu anda daha iyi olmak zorundayız" dedi.

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Etiketler: van gaal depay türkiye hollanda
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