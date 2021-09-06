'Benim futbolcularım yürümekten daha fazlasını yapabilirler'

VAN GAAL'İN SÖZLERİ

"Burak Yılmaz güçlü bir futbolcu ve bizim için tehlikeli olabilir."

DEPAY'IN SÖZLERİ

"Türkiye maçına çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Depay, "Türkiye'de oynadığımız maça göre çok daha farklı oynamak zorundayız. Türkiye'de arkadaşlarım var, Türkçe kelimeleri biliyorum. "Dar alana sıkışmış oyunlarda forvet oyuncusu olarak doğal olarak zorlanırsınız. Rakipler de bize karşı her zaman sıkıştıran, kapalı bir oyun oynamaya çalışıyorlar. Takıma güveniyorum ve her şeyi başarabileceğimize inanıyorum. Türkiye'deki maçı tekrardan izledik, iyi değildik ve şu anda daha iyi olmak zorundayız" dedi.