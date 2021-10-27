'Beşiktaş 4'üncü 5'inci olur' sözleri...

Beşiktaş Kulubü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki MHK ve hakemler konusu hakkında konuşarak "Kimseyi mutlu edemiyorsunuz" açıklamasında bulundu.

27 Ekim 2021 Çarşamba - 15:16
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
 
Yılın Kulüp Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, "Siz ve sizin gibi medyacı arkadaşlar, 'Beşiktaş 4'üncü 5'inci olur' sözleri takımı ateşli. Bu sene tam tersini yaptınız. Başarılar, maçlar sahada oynandıktan sonra realize olur. Maçlar oynanmadan başarılı olacağımız sözlerini şahsen kabul etmiyorum." dedi.
 
"BAŞARISIZ OLACAK DİYENLERE TEŞEKKÜRLER"
 
Çebi, "Emek vereceğiz, alın teriyle başaracağız. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı pandemideki zorluklara, kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İkisi bir araya gelince alınan şampiyonluk, kupalar, 2'yi aldık, 3'ü de alacağız. Allah izin verirse şartlara göre başarılı bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese, hocamıza, futbolculara, taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bize başarısız olacak diyen medyaya teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Her şey bir ekip işidir. Bu ruh bizde var. Bu sezon da şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Ahmet Nur Çebi, "Pandemide de herkese 'Aşı olun kardeşim' diyorum." hatırlatmasını da yaptı.
 
"HAKEMLERİN HATA HAKKI YOK"
 
Merkez Hakem Kurulu ile ilgili gelen soruya Çebi, "MHK Başkanlığı zor görev. Kimseyi mutlu edemiyorsunuz. Kulüpler Birliği olarak söylediğimiz şu var; ne Ali, ne Veli, ne şu, ne bu başkan. Sistemde hata var, sistemi düzeltelim, şeffaf hale getirelim. Değerlendirmeler, notlamalar herkesin gözü önünde olsun. Gizli saklı olmasın. Biz kamuoyunda maç oynuyoruz, herkes izliyor. Biz gizli oynamıyoruz. MHK'nin şeffaf olmasını istemek en tabi hakkımız. Olan istifayla ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Biz Kulüpler Birliği olarak böyle bir talepte bulunmadık. Bu istifa geldi. Serdar Tatlı Bey zamanı gelince açıklama yapacaktır. Biz haksızlık yapılmasını kabul etmiyoruz, sadece bize değil hiç kimseye yapılmasın. Beşiktaşlılık duruşu bunu gerektirir. Kendimize değil hiç kimseye olmasın. Hata bilerek yapılmıyor ama hataya da hakkınız yok. Hakemlik zordur, başarıyla icra edeceksiniz." cevabını vererek sözlerini noktaladı.

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Etiketler: Ahmet Nur Çebi Beşiktaş
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