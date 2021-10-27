Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Yılın Kulüp Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi, "Siz ve sizin gibi medyacı arkadaşlar, 'Beşiktaş 4'üncü 5'inci olur' sözleri takımı ateşli. Bu sene tam tersini yaptınız. Başarılar, maçlar sahada oynandıktan sonra realize olur. Maçlar oynanmadan başarılı olacağımız sözlerini şahsen kabul etmiyorum." dedi.

"BAŞARISIZ OLACAK DİYENLERE TEŞEKKÜRLER"

Çebi, "Emek vereceğiz, alın teriyle başaracağız. Geçen seneki şampiyonluğun en önemli tarafı pandemideki zorluklara, kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen alınmış olmasıydı. İkisi bir araya gelince alınan şampiyonluk, kupalar, 2'yi aldık, 3'ü de alacağız. Allah izin verirse şartlara göre başarılı bir sezon geçirdik. Emeği geçen herkese, hocamıza, futbolculara, taraftarımıza buradan teşekkür ediyorum. Bize başarısız olacak diyen medyaya teşekkür ediyorum. Sağolsunlar. Her şey bir ekip işidir. Bu ruh bizde var. Bu sezon da şampiyonluğu kovalayacağız. Sonuçlanmadan erken konuşmayı da doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmet Nur Çebi, "Pandemide de herkese 'Aşı olun kardeşim' diyorum." hatırlatmasını da yaptı.

"HAKEMLERİN HATA HAKKI YOK"