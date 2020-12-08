Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiraladığı yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Ghezzal'ın açıklamaları:

-Beşiktaş'ta olduğum için mutluyum. Taraftarların desteğine teşekkür ederim. Kendi durumum önemli değil, iyi oynamalıyız ve Beşiktaş kazanmalı.

-2,3 maç öncesine kadar kötü bir dönem geçirdik. Şu an yukarıya doğru tırmanışa geçtik. Bu hafta da galip gelmek istiyoruz."

-İyi oyunculardan kurulu bir takımız. Kim oynarsa oynasın başarılı olmak istiyoruz. Kimin oynadığı önemli değil.

-Riyad Mahrez ile kıyaslanmak onur verici. Bence en iyi Afrikalı futbolcu. Onunla kıyaslanmak çok güzel

-Valentine Rosier ile aynı dili konuşuyoruz. Beraber iyi oynuyoruz. Ben ya da Rosier olmasa da aynı uyum devam etmeli. Bu takımda kim oynarsa iyi oynar.

-Beşiktaş, bana özgüven duygusu verdi. Sergen Hoca da özgüven verdi ve bana iyi hissettiriyorlar. Elimden geleni yapmak istiyorum. Transfer konuşmak için çok erken. Önce Beşiktaş'ta bir şeyler kazanmak istiyorum. Şu an sadece buna konsantreyim.

-Ricardo Quaresma, Beşiktaş'ta bir efsane. Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım.

-Sergen Hocayı tek kelimeyle şöyle anlatabilirim. Efsane, Beşiktaş'ın efsanesi.