'Bir iki galibiyetle şampiyonluk gelmeyeceği gibi...'

Konyaspor'a kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut öğrencilerine moral aşılamaya çalışıyor.

16 Kasım 2020 Pazartesi - 9:56
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Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, üst üste gelen galibiyetlerin ardından ligde de erkenden şampiyon ilan edilmişti. Ancak Kadıköy'de alınan Konyaspor yenilgisinin ardından genç hoca çıkardığı on bir ve yaptığı değişiklikler yüzünden hedef tahtasına oturtuldu.
 
Hatalardan ders çıkarmayı bilen bir takım olduklarını söyleyen Erol Hoca "Başından beri hep temkinli konuşuyorum. Gerçek Fenerbahçe'nin henüz daha ortaya çıkmadığını söylüyorum. Bir iki galibiyetle şampiyonluk gelmeyeceği gibi bir yenilgiyle de lige havlu atacak değiliz" ifadelerini kullandı.
 
SİNAN GÜMÜŞ GÖREVE
 
Ellerinde alternatifli bir kadro olduğunu söyleyen Bulut, arka arkaya yaşanan sakatlık ve hastalıkların uzun lig maratonunda beklenen bir şey olduğunu ifade etti. Erol Hoca, koronavirüse yakalanan Valencia'nın yerine Gençlerbirliği maçında Sinan Gümüş'ü monte etmeye hazırlanıyor.
 
Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı olan ve dün Karagümrük'le oynanan hazırlık karşılaşmalarında forma giyemeyen Sosa, Samatta ve Tolga Ciğerci'nin bugün takımla birlikte çalışmalara katılması bekleniyor. Bununla birlikte Bulut'un en büyük endişesi milli oyuncuların sakatlanması.

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Etiketler: erol bulut fenerbahçe
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