'Biz bile memnun değiliz taraftar nasıl olsun?'

Galatasaray, ligde oynadığı son üç maçında iyi futbolla beğeni toplarken, iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan almıştı. Ancak Karagümrük mağlubiyeti sarı kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaptı.

Hem alınan yenilgi hem de ortaya konan kötü futbol eleştirileri beraberinde getirirken sarı kırmızılı oyuncular aralarında bir durum değerlendirmesi yaparak düzelme sözü verdi. Sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyleyen Kaptan Arda "Suç bizde" dedi.

TELAFİ EDELİM

Arda, yaptığı konuşmada "Nasıl iyi mücadele ettiğimizde güzel sonuçlar aldıysak, kötü oynadığımızda da bu mağlubiyet ortaya çıktı. Hatalarımızdan ders almalıyız. Hocamızı ve taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Kendi oyunumuzdan biz bile memnun değilsek taraftar nasıl olsun? Arka arkaya iki önemli maçımız var. Hocamız takımın başında olamayacak. Ama biz kazanarak hem onu hem de taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diyerek kenetlenme çağrısında bulundu.