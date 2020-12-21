'Biz bile memnun değiliz taraftar nasıl olsun?'

Fatih Karagümrük mağlubiyetinden sonra takımı toparlayan Arda Turan, 'Hocamızı kimse üzemez' dedi.

21 Aralık 2020 Pazartesi - 12:55
İLGİLİ HABERLER
Nedim Özbey, ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor Fatih Terim'in aldığı ceza şok etti! 1 sezon kaçırmış Onyekuru'ya talip olan kulüp Galatasaray'ı şaşırttı Belhanda - Emre Akbaba kavgasının gerçek sebebi ortaya çıktı! İşte Falcao'ya teklif yapan takım! 5 milyon euro

Galatasaray, ligde oynadığı son üç maçında iyi futbolla beğeni toplarken, iki galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan almıştı. Ancak Karagümrük mağlubiyeti sarı kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yaptı.
 
Hem alınan yenilgi hem de ortaya konan kötü futbol eleştirileri beraberinde getirirken sarı kırmızılı oyuncular aralarında bir durum değerlendirmesi yaparak düzelme sözü verdi. Sorumluluğun kendilerinde olduğunu söyleyen Kaptan Arda "Suç bizde" dedi.
 
TELAFİ EDELİM
 
Arda, yaptığı konuşmada "Nasıl iyi mücadele ettiğimizde güzel sonuçlar aldıysak, kötü oynadığımızda da bu mağlubiyet ortaya çıktı. Hatalarımızdan ders almalıyız. Hocamızı ve taraftarımızı üzmeye hakkımız yok. Kendi oyunumuzdan biz bile memnun değilsek taraftar nasıl olsun? Arka arkaya iki önemli maçımız var. Hocamız takımın başında olamayacak. Ama biz kazanarak hem onu hem de taraftarımızı mutlu etmeliyiz" diyerek kenetlenme çağrısında bulundu. 
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: arda turan fatih terim
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İşte Beşiktaş'ta 1 dakika bile süre almayan tek futbolcu! İşte Beşiktaş'ta 1 dakika bile süre almayan tek futbolcu!
Galatasaray'da Saracchi kararı verildi! 'Geç kaldın...'Galatasaray'da Saracchi kararı verildi! 'Geç kaldın...' Ve Ali Akman bombası patladı! Yeni takımı duyurulduVe Ali Akman bombası patladı! Yeni takımı duyuruldu İngiltere'yi karıştıran pozlar! Aynı kadınla yatakta... İngiltere'yi karıştıran pozlar! Aynı kadınla yatakta...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.