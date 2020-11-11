'Bize çok güç katacak gelsin'

Şu anda bonservisi elinde olan Ahmed Musa için Fatih Terim olumlu rapor verdi.

11 Kasım 2020 Çarşamba - 10:15 | Son Güncelleme : 11 11 2020 - 10:19
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Yaz transfer dönemini büyük bir hayal kırıklığı ile tamamlayan Galatasaray yönetimi aldığı seçim kararına rağmen ara transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Kırmızılılar, Fatih Terim'in ısrarla istediği Ahmed Musa konusunda şimdiden resmi temaslara başlama kararı aldı.
 
MENAJERİNDEN RANDEVU ALINDI
 
Bonservisi elinde olan Nijeryalı yıldızı kaptırmak istemeyen yönetimin, Musa'nın menajerinden randevu aldığı öğrenildi. Kısa süre içinde kritik zirvenin yapılması bekleniyor.
 
BÜYÜK GÜÇ KATACAK KALİTEDE
 
Terim'in yönetimle yaptığı görüşmede, "Tam ihtiyaçlarımıza göre bir isim. Bonservisi elinde olması büyük avantaj. Bize çok büyük güç katacak kalitede" diye konuştuğu öğrenildi.
 

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Etiketler: ahmed musa galatasaray fatih terim
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