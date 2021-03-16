Son 4 haftada 8 puandan olan (1G-1B-2M) Trabzon spor, zirve hedefinden de bir hayli uzaklaştı. Erzurum spor beraberliği ile liderin 11 puan gerisine düşen bordo-mavili takımın hocası Abdullah Avcı, kalan 11 haftada yeni sezonun sistem ve oyun cu planlamasını yapacağını açık bir şekilde dile getirdi.

Soyunma odasında sadece bir gol pozisyonuna girilmesine tepki gösterip, "Bizimle olmak isteyenler bunu göstersin" dedi. Avcı'nın klasik 4-2-3-1'lik dizilişini de değiştirerek, daha ofansif bir oyun anlayışını takıma kabul ettirmeyi amaçladığı öğrenildi. Oyun planı Yunus Mallı ve Bakasetas üzerinden şekillenecek.

LİDERİN YARISI KADAR!

