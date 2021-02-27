'Boupendza, Rusya'ya gitmemek için dizimde ağladı' Ruslar olayı anlayamadı

Hatayspor, Aaron Boupendza'nın transferi için Rus ekibi Krasnodar ile 8 milyon euro karşılığında anlaşmış ancak Boupendza, Rus ekibine gitmek istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

Boupendza'nın Krasnodar'a gitmeyi reddedip Hatay spor'da kalmak istemesi Türkiye'nin dışında Rusya ve Ukrayna 'da da geniş yer buldu. Rusya'dan Krasnador'un dışında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev 'in de Gabonlu forvet ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyordu.

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TWITTER'DAN ABDURRAHİM ALBAYRAK GÖNDERMESİ

Boupendza'nın Krasnodar transferinin ardından Twitter 'daki bir Fenerbahçe hesabı, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde söylediği Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muriqi sözlerine göndermede bulundu ve ''Boupendza Krasnodar'a gitmek istemedi. Gece 4'te ofisime geldi dizime kafasını koyarak ağladığı görüntüler var ben bunları paylaşmıyorum.'' tweetini paylaştı.

Abdurrahim Albayrak, iki futbolcu hakkında ''Ben de ne fotoğraflar var ama paylaşmıyorum, kimseye de vermedim. Mert Hakan'ın, hatta ofisimde gece 02:00'de boynuma sarılıp ağlayıp giden Vedat'ın'' sözlerini kullanmıştı.

ÇOK YANLIŞ ANLADILAR, ALBAYRAK'I HATAYSPOR BAŞKANI YAPTILAR

Ancak hem Rusya hem de Ukrayna basını bu paylaşımı çok yanlış anladı... Ukrayna'dan football24 sitesi, Abdurrahim Albayrak'ı Hatayspor Başkanı yaparken ''Hatayspor Başkanı Abdurrahim Albayrak transferin detayını açıkladı! Boupendza, Rusya'ya gitmemek için dizimde ağladı dedi'' şeklinde haber yaptı.

''ABDURRAHİM ALBAYRAK AÇIKLADI, BOUPENDZA...''

Bir diğer site sport.ua ise benzer bir şekilde haberi okuyucularıyla paylaştı. Ancak haberin tek farkı, Abdurrahim Albayrak için Galatasaray İkinci Başkanı ifadesini kullanmasıydı. Sitede bulunan haberde ''Galatasaray İkinci Başkanı, Boupendza transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı, Boupendza'nın dizinde ağladığını söyledi '' sözleri yer aldı.

HABERLER ARAŞTIRMADAN GİRİLİNCE...