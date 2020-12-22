Takımın en tecrübeli isimlerinden biri olan Gökhan Gönül, kötü gidişata son vermek için harekete geçti.

Kendisi de son dönemde formsuz olan Gökhan, takımla yaptığı toplantıda, "Bu böyle devam edemez. Bunu hepimiz biliyoruz. Şampiyonluk yolundaki iddiamızı göstermemiz için bize bir kıvılcım lazım. Başakşehir maçını kazanarak yeniden ayağa kalkacağız. Her şeyi geride bırakacağız. Bunun için de birlik olmalı, sahada birlikte mücadele etmeliyiz. Bunu yapabileceğimizi geçen haftalarda zaten gösterdik. Artık elimizi taşın altına koyma vakti geldi" dedi.

35 yaşındaki Gökhan Gönül, bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 10 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistle oynadı.