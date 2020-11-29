'Bu maç bizim için tarihi bir maç değil'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe maçının kendileri için tarihi bir maç olmadığını ifade eden Vincent Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş , uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe karşısında ortaya bir ruh koyduklarını belirten Aboubakar, "Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Necip Uysal : "Sesim kısıldı. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Herkes karakter koydu. 10 kişi kaldık. Zordu. 3 puanla ayrıldık. İnanılmaz! Ben de gol attım. Mutluyum. Zor uyurum bu gece. Herkeste o eski ruh var. Birbirimizin açığını kapatıyoruz. Arkadaşlık çok güzel. Yarınlar inşallah bugünden güzel olacak" dedi.

N'SAKALA'NIN AÇIKLAMALARI