'Bu maç bizim için tarihi bir maç değil'

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 4-3 yendiği maçta iki gol atarak yıldızlaşan Vincent Aboubakar, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe maçının kendileri için tarihi bir maç olmadığını ifade eden Vincent Aboubakar: "Bu maç bizim için 'tarihi' bir an değil bence. Beşiktaş , uzun süredir burada kazanmıyordu. Takım olarak iyi bir oyun oynadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

Fenerbahçe karşısında ortaya bir ruh koyduklarını belirten Aboubakar, "Başakşehir maçı güven kazanmamız için çok önemliydi. Seviyemizi gördük. Aynı hislerle, aynı takım ruhuyla çıktık. Bu maç bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu.

NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

N'SAKALA'NIN AÇIKLAMALARI

"Harika bir his" diyen Nsakala, "Harika bir his! Kazanmak öncelikliydi. 15 yıldır burada galip gelemiyorduk. Çok güzel bir gün! Uzun süre takımdan ayrı kaldım, evdeydim. Başakşehir maçından sonra her şey daha iyi olmuş. Hocamızın dediklerini yaptık. Fenerbahçe maçları zor olur demişti. Kazanmak için geldik, kazandık. Haftaya pekiştireceğiz" şeklinde konuştu.