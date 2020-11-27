'Bu maçlara özel bir motivasyonla hazırlanırız'

Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Jose Sosa Beşiktaş derbisiyle ilgili "Bu maçlara özel bir motivasyonla hazırlanırız" dedi.

27 Kasım 2020 Cuma - 10:01
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Jose Sosa, bu sezon Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından biri oldu. Sarı-Lacivertliler, ondan yoksun çıktığı Konyaspor'a Kadıköy'de 2-0 mağlup oldu. Arjantinli yıldız, Gençlerbirliği karşısında golle dönüş yaptı. Tecrübeli orta saha oyuncusu şimdi gözünü Beşiktaş derbisine çevirdi. Sosa, 2014-16 yılları arasında formasını giydiği Siyah-Beyazlılar'a karşı daha önce Trabzonspor ile rakip olmuştu. Ancak Tangocu, Beşiktaş önüne ilk kez Fenerbahçe formasıyla çıkacak.
 
'ÖZEL HAZIRLANACAĞIZ'
 
Yıldız futbolcu, pazar günkü karşılaşmanın her iki takım için de kritik olduğunu söyledi. Jose Sosa, "Derbiler, her zaman futbolcular için özeldir. Bu maçlara özel bir motivasyonla hazırlanırız. Her iki takım oyuncuları da pazar günkü mücadeleye aynı şekilde hazırlanacak" ifadelerini kullandı.
 
'İKİ TARAFIN DA HEDEFİ AYNI'
 
35 yaşındaki yıldız, "Gençlerbirliği galibiyetiyle iyi bir hava yakaladık. Beşiktaş'ı da yenerek bunu devam ettirmek ve yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Rakibimiz de zirveye yaklaşmak için bizi yenmek isteyecek. Futbolseverlerin güzel bir maç izleyeceğine inanıyorum" diye konuştu.
 

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Etiketler: sosa fenerbahçe beşiktaş
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