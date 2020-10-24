'Bundan sonra transfere sen karışma'

Beşiktaş, transfer için yabancı bir isimle görüşmelere başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi. O isim artık transferlere karışmayacak.

24 Ekim 2020 Cumartesi - 8:51 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 9:49
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Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan yaz transfer döneminin ardından yönetim 'değişim' kararı aldı...

Transfer ve oyuncu izleme sorumlusu Erdal Torunoğulları olmasına rağmen süreçte farklı isimler de yer almış ve yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle sorunlar çıkmıştı. Özellikle Nikola Kalinic ve Nazım Sangare pazarlıklarında aktif rol oynayan Başkan Vekili Cenk Sümer'in artık transfere karışmayacağı öğrenildi. Gelen taleplere kayıtsız kalamayan Başkan Ahmet Nur Çebi'nin Sümer'i farklı bir göreve kaydıracağı ifade edildi. Futbol A.Ş.'nin kasım ayında yapılacak Genel Kurulu'nda yeni isimlerin görev alacağı belirtildi. Bu arada kulüpte sportif direktörlük konusunun da yeniden gündeme geldiği ve yabancı bir isimle görüşüldüğü öğrenildi.

(Sabah)

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Etiketler: beşiktaş ahmet nur çebi
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