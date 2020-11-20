'Burada 5 gün 5 yıl gibi geçti'

20 Kasım 2020 Cuma - 8:17
Galatasaray'ın Hollanda
lı oyuncusu Ryan Babel'den karantina günleri için sürpriz bir yorum geldi.
Hollandalı oyuncu açıklamasında; "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.
Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndayken yapılan 3 test negatif sonuç vermişti. Hollandalı kanat oyuncusunun 4. testi pozitife döndü.
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan 4 futbolcu daha yer alıyor. Galatasaray
, milli aranın ardından ilk maçında sahasında Kayserispor
ile karşılaşacak.