'Burada 5 gün 5 yıl gibi geçti'

Galatasaray'da koronavirüs nedeniyle karantinaya giren Ryan Babel'den çarpıcı açıklama geldi.

20 Kasım 2020 Cuma - 8:17
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Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'den karantina günleri için sürpriz bir yorum geldi.
 
Hollandalı oyuncu açıklamasında; "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" dedi.
 
Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndayken yapılan 3 test negatif sonuç vermişti. Hollandalı kanat oyuncusunun 4. testi pozitife döndü.
 
Galatasaray'da koronavirüs testi pozitif olan 4 futbolcu daha yer alıyor. Galatasaray, milli aranın ardından ilk maçında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.

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Etiketler: babel korona
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