"Buradaki maçların zorluğu çok hoşuma gitti"

Galatasaray'dan WBA'ya kiralık olarak giden Diagne "Buradaki maçların zorluğu çok hoşuma gitti" dedi.

03 Mart 2021 Çarşamba - 15:24
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde WBA'ya kiraladığı Mbaye Diagne, yeni takımıyla Premier Lig'de çıktığı 6 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.
 
WBA'nın resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Diagne, performansı hakkında konuşurken Galatasaray itiraflarında da bulundu.
 
''ZORLUK ÇOK HOŞUMA GİTTİ''
 
Senegalli golcü, ''Kendimi Premier Lig'e adapte olmuş gibi hissediyorum. Buradaki maçların zorluğu çok hoşuma gitti. Ben sadece gol atıp maçları kazanmak istiyorum. Her takıma karşı gol atabileceğimi göstermek istiyorum.'' diye konuştu.
 
''GALATASARAY'DA DAHA FAZLA GOLÜM VAR ÇÜNKÜ...''
 
Galatasaray'da sezonun ilk yarısında 9 gol attığını hatırlatan Diagne, ''Galatasaray'da daha fazla gol atıyordum çünkü Türkiye Ligi'ni Premier Lig'den daha iyi biliyorum. Burada ise takım arkadaşlarımı ve ligi daha yeni tanıyorum. Daha fazla gol atmak için savaşıyorum.'' sözlerini kullandı.
 
TEKNİK DİREKTÖRÜ KALMASINI İSTİYOR
 
Diagne, Premier Lig'deki ilk ve tek golünü Manchester United'a karşı atmıştı. WBA Teknik Direktörü Sam Allardyce ise Diagne'nin performansından memnun olduğunu ve ligde kalmamaları halinde bile golcü oyuncunun bonservisinin alınması gerektiğini belirtmişti.

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Etiketler: diagne wba galatasaray
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