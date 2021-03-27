27 Mart 2021 Cumartesi - 14:34
Medipol Başakşehir
'in teknik direktörü Aykut Kocaman
açıklamalarda bulundu. Milli takımda dikkat çekici bir performans sergileyen Burak Yılmaz
'a övgüler yağdıran Kocaman şu ifadeleri kullandı;
"Burak'ın Fransa
'ya gittikten sonraki hali ve gösterdiği gelişim büyük bir örnektir Türk futbolculara. Davranışlarıyla da damga vuran halini görmek mutluluk verici. Doğru çalışmanın çok net bir örneğidir. Çok önemli. Burak'ın kariyer
gelişimi başlı başına bir program olmalıdır. Geldiği yer mükemmel bir örnektir. Oyunculuk tarzını da değiştirdi. Hollanda
maçına damgasını vurdu. Burak Yılmaz, gençlere de rol model oldu. Bizim en büyük problemimiz devamlılık. Üzüntüler de sevinçler de uçlarda. EURO 2020 var. Arkasından Dünya Kupası çok güzel olur. Grupta işler Norveç, Hollanda, Karadağ
ve bizim aramızda geçecek. Hollanda ve Norveç ile başlamak handikap ama Hollanda'yı yendik, Norveç'ten de puan alırsak avantaj olur. Çok istediğimiz Avrupa
Şampiyonası ve Dünya Kupası serisi yakalarız inşallah."