'Çağlar bana yardım edeceğini söyledi'

Formalarını değiştirip, sarıldılar

Azerbaycanlı milli futbolcu Mahir ve Çağlar Söyüncü maçın ardından formalarını değiş tokuş etti birbirlerine sarıldı. Oldukça samimi bir görüntü veren ikilinin arasında geçen diyalogları Azeri futbolcu karşılaşmanın ardından Qafqazinfo’ya yaptığı konuşmada açıkladı.



Çağlar’dan sahip çıkan sözler