'Çağlar bana yardım edeceğini söyledi'

01 Ekim 2021 Cuma - 15:04
UEFA Avrupa
Ligi’nde Polonya
ekibi Legia Varşova
, Premier Lig
temsilcisi Leicester City’yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan maçtaki tek golü Azeri futbolcu Mahir Emreli kaydetti.
Formalarını değiştirip, sarıldılar
Azerbaycanlı milli futbolcu Mahir ve Çağlar Söyüncü maçın ardından formalarını değiş tokuş etti birbirlerine sarıldı. Oldukça samimi bir görüntü veren ikilinin arasında geçen diyalogları Azeri futbolcu karşılaşmanın ardından Qafqazinfo’ya yaptığı konuşmada açıkladı.
Çağlar’dan sahip çıkan sözler
Gecenin yıldızı Mahir Emreli “Çağlar ile maçtan önce konuştuk bana başarı diledi. İngiltere
’de bir ihtiyacım olursa yardımcı olacağını söyledi. Sonrasında birbirimize telefon numaralarımızı verdik" diye konuştu. (Skorer)