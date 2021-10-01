'Çağlar bana yardım edeceğini söyledi'

UEFA Avrupa Ligi’nde geceye damga vuran oyunculardan olan Mahir Emreli’nin, rakip takımdan Çağlar Söyüncü ile arasında özel bir diyalog geçtiği, birbirlerine telefon numaralarını verdikleri ortaya çıktı.

01 Ekim 2021 Cuma - 15:04
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UEFA Avrupa Ligi’nde Polonya ekibi Legia Varşova, Premier Lig temsilcisi Leicester City’yi 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibi galibiyete taşıyan maçtaki tek golü Azeri futbolcu Mahir Emreli kaydetti.
 
Formalarını değiştirip, sarıldılar
 
Azerbaycanlı milli futbolcu Mahir ve Çağlar Söyüncü maçın ardından formalarını değiş tokuş etti birbirlerine sarıldı. Oldukça samimi bir görüntü veren ikilinin arasında geçen diyalogları Azeri futbolcu karşılaşmanın ardından Qafqazinfo’ya yaptığı konuşmada açıkladı.
 
Çağlar’dan sahip çıkan sözler
 
Gecenin yıldızı Mahir Emreli “Çağlar ile maçtan önce konuştuk bana başarı diledi. İngiltere’de bir ihtiyacım olursa yardımcı olacağını söyledi. Sonrasında birbirimize telefon numaralarımızı verdik" diye konuştu. (Skorer)

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Etiketler: çağlar söyüncü Mahir Emreli
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