'Çağlar ile telefonda konuştuğumuzda...'

Leicester City'de forma giyen 2 milli futbolcu Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder açıklamalarda bulundu.

10 Kasım 2020 Salı - 8:12
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Leicester City forması giyen milli oyuncularımız Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü, milli takım kampına katılmak için Türkiye'ye geldi ve A Spor'a açıklamalarda bulundu.
 
Cengiz, Leicester'da iyi başladığını belirtirken, "Sezona gerçekten iyi başladım. İngiltere gibi bir ligde başarılı bir performans sergilediğim için mutluyum. Umarım bunun devamı da gelir, önemli olan devamlılık. Bunu da başaracağıma inanıyorum. Takım arkadaşlarım çok iyi, arkadaşlık çok iyi, beklediğimden de fazla iyi." dedi.
 
"YILLARCA ODA ARKADAŞIM OLAN KARDEŞİMLE BİRLİKTEYİM"
 
Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Cengiz, "Çağlar ile telefonda konuştuğumuzda ben Roma'da, o İngiltere'deyken, umarım bir gün Avrupa'da aynı takımda oynarız dedik. Bir süre ikimiz de aynı takımda olduğumuzu anlayamadık, zaman zaman daha iyi anlamaya başladık. Şu anda her şeyi iyi gidiyor, Yıllarca oda arkadaşım olan, kardeşimle beraberim. Umarım aynı takımda Avrupa'da uzun yıllar birlikte oynarız." ifadelerini kullandı.
 
Sakatlıktan dönmeye hazırlanan Çağlar Söyüncü ise, "Hazır gibi hissediyorum kendimi, en son bir kontrolden sonra bir şans bulabilirim belki. Cengiz de iyi başladı, her şey çok olumlu bizim için. Şu anda lideriz zaten, hedefimiz İngiltere'de bunu devam ettirebilmek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunu yaparken de çok büyük gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz." diye konuştu.
 

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Etiketler: ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ CENGİZ ÜNDER
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