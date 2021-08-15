'Cornelius’un en büyük dezavantajı...'

Trabzonspor'un dev golcüsü Cornelius için yorumda bulunan Norveçli gazeteci Oyvind Herrebroden "En büyük dezavantajı, şu an en iyi form durumunda olmayışı" ifadelerini kullandı.

15 Ağustos 2021 Pazar - 9:48
İLGİLİ HABERLER
Abdullah Avcı'dan Maicon'a veto! Ve Trabzonspor bombayı patlattı! Sipois... Maicon'u Trabzonspor'a teklif ettiler Ve Uğurcan Çakır bombası patladı! Trabzonspor'un Molde kadrosu belli oldu

Trabzonspor uzun süredir transferi için uğraş verdiği eski futbolcusu Alexander Sörloth’ta mutlu sona ulaşamasa da, golcü futbolcuya benzer bir etki oluşturabilecek bir oyuncuyu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Karadeniz ekibinin Parma’dan kadrosuna kattığı Danimarkalı Andreas Cornelius’u, Norveçli gazeteci Oyvind Herrebroden Milliyet’e anlattı. Deneyimli futbol muhabiri yakından takip ettiği 28 yaşındaki santrfor için şu sözleri söyledi:
 
“Trabzonspor Alexander Sörloth’un Danimarkalı olanını transfer etti. Cornelius dev cüssesi, güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla Norveçli meslektaşının bir kopyası görünümünde ve yine Sörloth gibi rakibe pres yapmayı, topsuz oyunda da var olmayı seviyor ve hava toplarında etkili. Kopenhag’da olduğu dönem onun bu pres özelliğinden faydalanmak için takım çift forvet oynuyordu.
 
Cornelius’un dezavantajı, şu an en iyi form durumunda olmayışı. Parma’da geçen sezon etkisiz bir dönem geçirdi. EURO 2020’de Danimarka formasıyla oynama fırsatları elde etse de, top kontrolü ve zamanlamada sıkıntılar yaşaması gözden kaçmadı. Bu turnuvada bu konularda bir handikapı vardı.
 
Trabzonspor onun kariyerini tekrar rayına oturtmak için doğru yer olabilir. Özellikle kanatlardan iyi beslenir ve düzgün ortalarda topla buluşursa yeni takımında, Kopenhag döneminde olduğu gibi etkili olacaktır. Sörloth’un Trabzonspor’da ne kadar başarılı olduğunu göz önünde bulundurunca, onunla aynı tip bir oyuncu olan Cornelius da bunu pekala yapabilir.”
 
Andreas Cornelius 1.94’lük boyuyla Trabzonspor’un eski forveti Sörloth ile aynı uzunlukta ve onun gibi hava toplarına hakim bir isim olarak öne çıkıyor. Danimarkalı futbolcunun fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve sol ayağına hakimiyeti de Norveçli golcüyü akıllara getiriyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Cornelius trabzonspor
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
SON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'te SON DAKİKA! Fenerbahçe ile Avrupa devi arasında bomba takas! Ali Koç görüşmelere başladı Vitor Pereira'nın gözü kulağı Paris'te
Hocası hesabını kesti Fenerbahçe için yola çıktı! Büyük sürpriz herkes Vedat Muriç'i beklerken...Hocası hesabını kesti Fenerbahçe için yola çıktı! Büyük sürpriz herkes Vedat Muriç'i beklerken... Lille dün Nice'ten 4 yedi stat Burak, Burak diye inledi! Zeki Çelik'ten inanılmaz hata...Lille dün Nice'ten 4 yedi stat Burak, Burak diye inledi! Zeki Çelik'ten inanılmaz hata... Galatasaray'ın Giresunspor kadrosu belli oldu! İlk 11'de Cicaldau, Victor Nelsson...Galatasaray'ın Giresunspor kadrosu belli oldu! İlk 11'de Cicaldau, Victor Nelsson...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.