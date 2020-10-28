'Defansta sıkıntı var ancak çözeceğiz'

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın defans hattındaki sıkıntıya dikkat çekti

28 Ekim 2020 Çarşamba - 7:41
İLGİLİ HABERLER
'Çıkın, bu maçı alın ve kim olduğunuzu herkese gösterin' Aman dikkat Dorukhan! Josef de Souza şoku! Alacağı ceza belli oldu Açık açık konuştu! 'Beşiktaş...' İşte tartışma yaratan kırmızı!

Ligde 3 hafta sonra çıktığı maçta Denizli’yi deplasmanda 3-2 yenip üç maçlık galibiyet hasretine son veren Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, futboldan çok alınan sonuçtan memnun...
 
Yöneticilerle sohbet eden Yalçın’ın “Zor şartlarda hazırlandık. Son gün takıma katılan, antrenman eksiği olan futbolcuları ekibe kaynaştırmak için uğraştık. Futbolcularla birebir konuşarak sistemimizi anlattık, uyum süreçlerini hızlandırdık” ifadelerini kullandığı öğrenildi.
 
Bu koşullarda zor da olsa alınan üç puandan memnun olan başarılı teknik adam, “Takımın moral-motivasyonu yükseldi. Defansta sıkıntı var ancak çözeceğiz. Kalede Ersin ve Utku’ya inancım tam. Güçlü olmalıyız. Bunu da başaracağız” dedi. 
 
(Hürriyet)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sergen yalçın beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan flaş transfer açıklaması! İsim vererek ilk kez duyurdu... Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan flaş transfer açıklaması! İsim vererek ilk kez duyurdu...
<div> Ozan Kabak şoku! Son dakika gelişmesini duyurdular...</div>
Ozan Kabak şoku! Son dakika gelişmesini duyurdular...
 Lazio'da kritik maç öncesi deprem! Vedat Muriqi...Lazio'da kritik maç öncesi deprem! Vedat Muriqi... Tümer Metin'in açıklamaları infial yarattı! Sergen Yalçın sözleri...Tümer Metin'in açıklamaları infial yarattı! Sergen Yalçın sözleri...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.