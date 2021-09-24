'Durumu iyi değil! Sörloth şoku

La Liga’da Real Sociedad deplasmanda Granada ’yı 3-2 mağlup ederken, galibiyet sevincinin yanında Alexander Sörloth’un sakatlığına ise üzüldü. Sağ uyluğundan bir kas sakatlığı geçiren golcü futbolcu ikinci yarı bu yüzden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Milli ara öncesi gerçekleşen bu sakatlık Sociedad kulübünde olduğu kadar futbolcunun ülkesinde de canları sıktı. Norveçli futbolcunun ülkesinde ‘Sörloth sakatlanarak oyundan çıktı, Türkiye maçı tehlikede’ başlıkları atıldı. Oyuncunun kesin durumu ise detaylı tetkiklerin ardından belli olacak.

Imanol: ‘Üç maçta oynaması zor’



Real Sociedad kulübünden yapılan açıklamada oyuncuda hamstring sakatlığı meydana geldiği duyuruldu. İspanyol ekibinin teknik direktörü Imanol da yaptığı açıklamada Sörloth’un sıradaki üç maç olan Elche, Monaco ve Getafe maçlarında oynamasının zor göründüğünün ortaya çıktığını söyledi.

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