'Dürüst olmam gerekirse böyle bir performans beklemiyordum'

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, So Foot'a özel açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli oyuncunun açıklamaları:

"Şampiyonluk için sabırsızlanıyorum. Sezona başındaki durumumuza bakınca, hikaye daha da güzelleşiyor. Transfer olduğumda Beşiktaş 15. sıradaydı ve takım yeniden kuruluyordu. Bu noktada büyük bir takım olduğunu fark ediyorsunuz ama şampiyonluk için oynayacağınızı pek düşünemeyebilirsiniz. Ama müthiş bir uyum yakaladık, birlikte iyi işler yaptık, bugün lideriz ve bunu hak ediyoruz. Sezonun sonu stresli olabilir. Galatasaray 'a mağlup olduk ama bu kaybettiğimiz ilk derbi. Hala öndeyiz ama şimdi işi bitirip, bu büyük kupayı kazanmalıyız. Bu benim için ve arkadaşlarım için ilk olacak. Bunu sosyal medyada ve sokakta bizi destekleyen taraftarlara da borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu şampiyonluğu o kadar çok istiyorlar ki, sonuna kadar gitmemiz gerekiyor.

"Böyle bir performansı beklemiyordum"

Dürüst olmak gerekirse böyle bir performansı beklemiyordum. İstatistikler, kariyerimde şu ana kadar eksik olduğum şeydi; çok iyi performanslar sergilediğim zaman ile istatistiklerim yeterince iyi değildi. Bugün futbolda her şey atılan gol sayısına veya asist sayısına bağlı. Böyle bir istatistik kağıdına sahip olmak bana güven veriyor. Beşiktaş'ta saha içerisinde sorumluluklarım var ve bu sorumlukları her hafta sonu almam gerekiyor. 17 asistle tarih yazdığımı bilmiyorum"

Herkes benden konuşuyor, inanılmaz bir tutku var. Bu delilik ve çok etkileyici. Pandemiden dolayı Beşiktaş taraftarının önünde oynama fırsatım hiç olmadı; Türkiye'deki statlarda atmosfer her zaman özeldir. Kariyerimde ilk kez bir taraftar grubunun kulübüne bu kadar bağlı olduğunu gördüm. Başka yerlerde gördüğüm her şeyin ötesine geçiyor. Taraftarlar, sizi her platformda inanılmaz bir şekilde motive ediyor.

"Beşiktaş ve Leicester anlaşmak zorunda"

Gol atmaktan ve gol attırmaktan büyük zevk alıyorum. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum; çünkü kariyerimde devamlılık ve istikrar arıyorum. Beşiktaş ve Leicester City bir anlaşmaya varmak zorunda; transfer sürecinde tek belirleyici ben değilim.

- Transferiniz kurye motosiklet ile gerçekleşti diyebiliriz. Oldukça komik bir hikaye. Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?

Türkiye liginde transferin kapanmasına saatler vardı ve İstanbul trafiği kabus gibiydi. Kulüp bu nedenle benim sözleşmemi bir moto kurye ile tescil ettirdi. Moto kurye ile beraber tescil bürosuna giden iki kulüp çalışanımız Türkiye'de meşhur oldu. Beşiktaş'a transferim gerçekten de dakikalar içerisinde gerçekleşti. Beşiktaş taraftarında inanılmaz bir heves, tarifi olmayan bir tutku var. Beşiktaş taraftarının biri, kulüpte kalmaya devam edersem sırtına benim dövmemi yaptıracağını söyledi. Gülüyorum ama aynı zamanda kalbimi de ısıtıyor.

"Fiorentina ile güvenimi yeniden kazandım"

Çok zor, çok karmaşık üç sezondan çıkıyordum ancak son dönemde Fiorentina ile tekrardan güvenimi kazanmaya başladım. Leicester'ın planlarına uymadığım için hızlı bir şekilde kulüp bulmam gerekiyordu. Her şeyden önce kendimi geliştirebileceğim ve futbol oynayacağımı bildiğim bir kulüp arıyordum. Beşiktaş'ı ve taraftarını zaten önceden de biliyordum; aslında tam da istediğim buydu.

Lyon'da oynarken Beşiktaş'a karşı İstanbul'da inanılmaz bir atmosferden maç oynadık. Türkiye liginden daha büyük liglerde oynama şansım varken, Beşiktaş taraftarının yarattığı akıl almaz atmosferin beni etkilediği çok açıktı.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Georges-Kevin Nkoudou ve hatta Ligue 1'de birlikte çalıştığım Valentin Rosier gibi Fransızca konuşan birçok oyuncu var. Sadece adaptasyon için pratik değil, ayrıca çok iyi oyuncular.

Beşiktaş'a gelmeden önce Sergen Yalçın'ı tanımıyordum ancak kendisinin bir Türk futbolu efsanesi olduğunu öğrendim. Bana saha içerisinde oyunun anahtarını verdi ve bana ne kadar güvendiğini gösterdi. Bu noktaya ulaşmamda Sergen Yalçın'ın çok büyük bir payı olduğunu söylemeliyim.