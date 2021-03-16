'Eğer Ozan Kabak Liverpool'da oynamak istiyorsa...'

Liverpool'un eski kaptanlarından Jamie Carragher, Ozan Kabak hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

16 Mart 2021 Salı - 13:56
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Premier Lig’de Liverpool’un deplasmanda Wolverhampton’u tek golle mağlup ettiği mücadelede forma giyen Ozan Kabak maçın adamı oldu. Rousingthekop internet sitesinde yayınlanan haberde ‘Ozan Kabak Liverpool’da her geçen gün iyiye gidiyor’ başlığı kullanıldı.  
 
Schalke’den transferin son gününde kadroya dahil edilen futbolcunun gelişinin Liverpool camiasını o dönem ikiye böldüğü bazılarının bu transferin iyi olmadığı yönünde görüş bildirdiği hatırlatıldı, “Ancak Ozan Kabak bunlara sahada yanıt veriyor” denildi.  
 
Liverpool taraftarları da oyuncunun performansına övgü yağdırdı. İngiliz ekibinin destekleyicilerinin sosyal medyadaki yorumlarında ‘Liverpool’daki en iyi maçını oynadı’ , ‘Neden takımda tutulması gerektiğini gösteriyor’ şeklindeki yorumları dikkat çekti.  
 
Futbol yorumculuğu yapan Liverpool’un eski ismi Jamie Carragher ise Ozan Kabak için “Gelecek sezon da Liverpool oyuncusu olarak kalmak istiyorsa hafta için Leipzig maçındaki gibi oynamalı” dedi.  (Skorer)

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Etiketler: Jamie Carragher ozan kabak
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