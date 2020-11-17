'Ekstra sorumluluk alabilirim'

Başakşehir maçına hazırlanan Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın hırsı takdir topladı.

17 Kasım 2020 Salı - 9:25
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Sekiz futbolcusu Koronavirüs'e yakalanan Beşiktaş'ta dün yapılan testlerde yeni bir pozitif vakaya rastlanmadı. Bu durum krtik Medipol Başakşehir maçı öncesi teknik heyetin yüzünü bir nebze olsun güldürürken eksikler nedeniyle stoperde oynaması gündemde olan Josef de Souza, üzerine düşeni yapacağını söyledi. Kariyerinde daha önce birkaç kez bu mevkide görev alan Brezilyalı, "Benden ne istenirse bölge fark etmeden elimden geleni yapmaya her zaman hazırım. Önemli olan takımın başarısı ve bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirmek. Takımın zor zamanında üzerime düşen ekstra sorumluluğu alma konusunda hiçbir çekincem olmaz" şeklinde konuştu.
 
SÜRE TALEBİ REDDEDİLDİ
 
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 8 futbolcularının Koronavirüs'e yakalanması ve diğer takımlarda da vakaların artmasının ardından dile getirdiği "İzolasyon süresi 14'ten 10 güne düşürülsün" talebinin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından reddedildiği öğrenildi. Mevcut uygulamanın aynen devam edeceği ifade edildi.

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Etiketler: josef de souza beşiktaş
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