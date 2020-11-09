'Elinizde sol bek varsa bana gönderin'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takıma yeniden davet ettiği Caner Erkin ile birlikte basın toplantısı düzenledi

Şenol Güneş, Süper Lig'deki teknik direktörlere de "sol bek" konusunda seslenerek; "Buradan ligdeki hocalarımıza sesleniyorum; Elinizde eğer varsa çok iyi bir sol bek bunu değerlendirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KEMİK KADROMUZU BOZMAYACAĞIZ

A Milli Takım'ın kapılarının herkese açık olduğunu ifade eden ancak Avrupa Şampiyonası'nda da "kemik kadrosunu" bozmayacağını ifade eden Şenol Güneş, "9-18 Kasım tarihleri arasındaki kampımız bugün başlıyor. 11 Kasım'da İstanbul 'da Hırvatistan 'la hazırlık maçı, 15 Kasım'da İstanbul'da Rusya 'yla Uluslar Ligi oynayacağız. Daha sonra 18 Kasım'da Macaristan 'da oynayıp bu yılki maçlarımızı bitirmiş olacağız. Kadromuzu açıkladık, şartlar gereği değişiklikler olabiliyor. Olağanüstü bir dönemdeyiz. Bütün arkadaşlarımız severek buraya geliyordu. Biz bir aile olduk. Oyuncularla, yönetimle, teknik heyetiyle personelle olmanın yanında halkımızla bunu oluşturduk. Ortak hayallerle hedefe gitmek istiyoruz. 1. aşamayı Avrupa Şampiyonası'na giderek geçmiştik. Önümüzde yeni dönemler olacaktı ve yeni dönemde de oyuncularımız kadroya geliyor. Mümkün olduğunca iskelet oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kadroya girmek isteyen heyecan dolu, yetenekli oyuncularımız da var ülkemizde. Onları da takip ediyoruz. Takımda olmayan arkadaşlarımız, çalışmaya devam etsinler, kendilerini geliştirsinler, takımlarında başarılı olsunlar, hepsi izlendiğini bilsin. Zamanı gelince bütün oyuncular buraya katılacaktır. Her tarafı tarayacağımızı söylemekte yarar var" dedi.

CANER ERKİN'İN HİZMETLERİ BÜYÜK

Caner Erkin'in yeniden A Milli Takım formasına kavuşması hakkında da konuşan Güneş, "Yine bunlardan bir tanesi olan geçmişte büyük hizmetleri olan Caner Erkin kardeşimiz de tekrar bizimle beraber. Onunla beraber olan arkadaşlarımız da var. Cenk mesela uzun zaman sonra sakatlık sonrası geldi. Ömer bir ara yoktu geldi, Deniz aynı şekilde, Berkay bizimle beraberdi tekrar çağırıldı. Önemli olan takımımızı daha yukarı çekmek. Bütün oyunculara kapımız açık. Caner'e de hoş geldin diyorum. Kendisi daha önce tesadüftür o dönemde oynadığı için 2011 yılında Hırvatistan maçında kadrodaydı, Burak da vardı. Onların dışında tüm oyuncularımız değişti. bu değişimlerin amacı istikrarlı bir kadro oluşturmak. Caner'in de bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yeteneği ile hem de sorumluluk içerisinde ağabey olarak örnek olacağını biliyorum" şeklinde konuştu.

ŞENOL GÜNEŞ'E TEŞEKKÜR

A Milli Takım'a yeniden davet edilmesi hakkında konuşan Caner Erkin ise, "Bana buraya gelmemde fırsat sağladığı için hocama tekrar teşekkür ederim. Hedefimiz takımlarımızda başarılı olup, milli takıma seçilmek. Uzun süreler ben zaten milli takıma hizmet verdim. İnşallah futbol hayatımın sonuna kadar hizmet vermeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

KADRO GENİŞLİĞİ BİRAZ DARALACAK

A Milli Takım'ın kapısının herkese açık olduğunu dile getiren Güneş, "Bizim için birçok oyuncuyu görme şansı oldu. Hem pandemi hem de ilk defa 3 maç üst üste olma durumu oldu. 3 maç deplasman ya da içeride oynadı takımlar. Şimdi 2 içeride bir deplasmanda oynayacağız. Buna bağlı seyahatler, kamplar, pandemi etkisi, oyuncuların etkilenmesi var. Bu dönemleri yaşayacağız. İyi bitirip, inşallah 1. oluruz. Belki 2. oluruz, oradaki 1. olan takıma göre bir şans daha gelir. Bu şans gelirken de takımımıza katabileceğimiz oyuncuları görmüş olduk. Yorgunluğa ya da sakatlığa bağlı değişiklik ypaabiliriz. Bu dönemi öyle geçireceğiz ama marttan itibaren genişliği biraz daha daraltacağız. Önce iskelet kadroyu korumaya çalışıyoruz. Çünkü bu çocuklar büyük hizmetler yaptılar hem sahada hem saha dışında ülkeyi iyi temsil ediyorlar. Başarıları devam ettiği sürece ben de arkalarında olacağım. Her oyuncuya da kapımız açık" dedi.

PANDEMİ DÖNEMİ FUTBOLU ETKİLEDİ

Pandemi döneminin futbolu çok ciddi şekilde etkilediğinin altını çizen Güneş, "Geçen sene kasımda maçlar bittikten sonra Türk futbolunun geleceğiyle ilgili 2-3 ay olağanüstü çalıştık, "Ne yapabiliriz?" diye. Pandemi sonrası durdu ama zaman zaman bazı beyanlarım oldu. Kargaşaya meydan vermemek için biraz geri adım attım. Ben hem milli takımın hem de ülke futbolunun üreten, ürettiğnii dışarı satan budnan da kazanan bir ülke olmasını, aynı zamanda da yarışta olamsını istiyorum. Birlikte olalım, bunları aşalım. Hepimizin zihinsel yorgunluğu olabiliyor. Ruhsal yorgunluk özellikle pandemide daha da çok arttı. Gerginlikler daha fazla. Bu gerginlikleri atabilmek için birbirimize daha hoşgörülü olmamız gerekiyor. Sabır dirençtir, güçtür. Acı gibi görünür ama sonunda mutlu olursun. Bunun esası da çalışmaktan geçiyor. Biz yaptığımız işle başarılı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR VE BAŞAKŞEHİR'E TEŞEKKÜR