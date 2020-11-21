'Emre ağabey ve Sadık maçtan önce...'

Mert Hakan Yandaş'ın açıklamaları şu şekilde:

Çok şükür benim adıma güzel bir maç oldu. 8 hafta geçti. Benden beklenenin neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşü oldu. Oynamayınca süreç biraz uzuyor. Biliyordum ki böyle bir şans gelecekti. Allah'a şükürler olsun ki güzel bir maç oldu. Maçtan önce 20-25 kişi, Emre Ağabey ve Sadık gol atacağımı söyledi. Çok şükür nasip oldu. Herkesten güzel dilekler aldım maçtan önce. Oynadıkça daha iyi olacağım. Zaman zaman oyundan düştüğüm oldu ama gün geçtikçe çok daha iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim.

Kariyerimde attığım bütün golleri rahmetli babama armağan ediyorum. Bu golü de ona armağan ettim. Beni izlemesini çok isterdim. Bir yerlerden izliyordur. Onu gururlandırmaya devam edeceğim. İnşallah oğluyla gurur duyuyordur.