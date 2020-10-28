'Emre gidiyordu geri çevirdik'

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun görevi bugün resmen açıklanıyor.. Basın toplantısı şu an devam ediyor

İLK OLARAK ALİ KOÇ SÖZ ALDI



"Emre Belözoğlu kim? diye sorsak. Arkadaşları, çalıştığı insanlar, futbolcu arkadaşları, ailesi, herkes bir şey söyler. Ancak ortak söylenecek şey, Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe'de, Galatasaray 'da, Başakşehir 'de, dünyanın en önemli 5 liginin 3'ünde yıllarca oynamış, başarılı olmuş, kupalar kaldırmış ve Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandırmış bir sporcudan bahsediyoruz. Her başarılı futbolcu, futboldan sonra başarılı olacak diye bir kural yoktur. Hocalık, sportif direktörlük deneyen birçok başarısız sporu olmuştur. Sporculuk kariyer başarısız ama sonrası başarılı olan birçok sporcu vardır. Emre Belözoğlu yeni bir kariyere yelken açıyor. "

İTALYA'YA GİDECEKTİ



"2018-2019 sezonunun devre arasında Emre Belözoğlu ile Göksel Gümüşdağ'ın izniyle dertleştik. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim. O zaman Fenerbahçe'ye geleceği belli değildi. Sadece güvendiğim, tanıdığım, Fenerbahçe'yi bilen bir insan ile konuşma yaptım. 'Sen ne yapacaksın seneye?' dedim. Sezonu Başakşehir ile şampiyon bitirip, ailesi İtalya 'ya yerleşmek ve İtalyancasını geliştirmek istiyordu. İtalyanca makale yazacak kadar dil öğrenmek ve sonrasında teknik direktör olmak istiyordu. Sezon bitti, bazı arkadaşlar, Ersun Yanal , Semih Özsoy ile Emre'nin bir lider olarak kulübümüze katılmasını istedi"

EMRE BİZİ KIRMADI



"Samandıra'da Fenerbahçe duygusunu gençlere anlatması gibi bir fikirle geldiler, benim de aklım yattı. Emre, bizi kırmadı. Belki de aklında hiç böyle bir şey yoktu. Göksel Gümüşdağ da durumu anlattık."