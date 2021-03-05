'F.Bahçe gürledi, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu'

05 Mart 2021 Cuma - 8:13
Fenerbahçe Beko
’nun İtalya
deplasmanında Euroleague
’in flaş ekiplerinden birini mağlup etmesi Çizme’de geniş yankı buldu. Olimpia Milano’nun kendi sahasında altı maçtır yenilmediğine ve bir çok önemli ekibi dize getirdiğine dikkat çekilen haberlerde, sarı-lacivertlilerin 100-92’lik galibiyetinin önemli bir başarı olduğu değerlendirmesi yapıldı.
Ülkenin günlük spor
organlarından La Gazzetta dello Sport’ta “Vesely’nin ribauntları, De Colo’nun sayılarına çözüm bulamayan Olimpia, Fenerbahçe karşısında teslim bayrağını çekti” satırlarına yer verilirken, Corriere dello Sport’ta “Ettore Messina’nın takımı Fenerbahçe’ye kendi evinde boyun eğdi” ifadesi dikkat çekti. Basketbol
haberleriyle öne çıkan Sportando “Fenerbahçe Milano’da gürledi, Olimpia’ya kritik bir darbe vurdu” başlığını attı.
İl Giorno’da “Milano sezonun en çok sayısını Fenerbahçe’den yedi, en kötü savunmasını bu maçta yaptı” denilerek konuk takımın hücum gücüne övgü yağdırıldı. Sky Italia’da “Evinde altı maçtır kazanan Olimpia’ya Fenerbahçe dur dedi, üst üste yedincisine izin vermedi”, La Repubblica’da “Fenerbahçe Milano’yu fethetti, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu” ifadeleri kullanıldı. Olimpia Milano coachu Ettore Messina da rakibinin hakkını verdi. Deneyimli antrenör “Hücumdaki istatistiklerimiz iyiydi ama Fenerbahçe’nin istatistikleri çok daha iyiydi, kazanmayı hak ettiler” diye konuştu.