'F.Bahçe gürledi, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu'

İl Giorno’da “Milano sezonun en çok sayısını Fenerbahçe’den yedi, en kötü savunmasını bu maçta yaptı” denilerek konuk takımın hücum gücüne övgü yağdırıldı. Sky Italia’da “Evinde altı maçtır kazanan Olimpia’ya Fenerbahçe dur dedi, üst üste yedincisine izin vermedi”, La Repubblica’da “Fenerbahçe Milano’yu fethetti, Messina’nın öğrencileri nakavt oldu” ifadeleri kullanıldı. Olimpia Milano coachu Ettore Messina da rakibinin hakkını verdi. Deneyimli antrenör “Hücumdaki istatistiklerimiz iyiydi ama Fenerbahçe’nin istatistikleri çok daha iyiydi, kazanmayı hak ettiler” diye konuştu.